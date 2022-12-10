NBA／被國王打出19：0大逆轉 騎士主帥：要照鏡子反省
騎士今日在主場迎戰國王，第四節還剩4分41秒時以95比90領先，沒想到在那之後他們一分未得，也讓國王打出19：0的攻勢，完成逆轉。賽後騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）除了稱讚對手國王外，也對子弟兵喊話：「要照鏡子反省。」
比克斯塔夫賽後先稱讚對手國王，「他們看起來打得比原本更開心，可以從他們球員競爭的方式看到這一點，他們真心喜歡一起打球。」
談到自家球隊的表現，比克斯塔夫則表示，「我們的執行力不夠，沒有做好收尾的工作，我們必須照鏡子反省，這是很多因素加起來造成的結果」。
國王主帥布朗（Mike Brown）則開心地說，「這是一場巨大的勝利。」布朗接著表示，「能在客場取得這樣的勝利，代表這是一支非常優秀的球隊，這是本賽季我最喜歡的比賽。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言