NBA／被國王打出19：0大逆轉 騎士主帥：要照鏡子反省

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士最後4分多鐘一分未得，國王打出19比0攻勢完成逆轉。 路透社
騎士最後4分多鐘一分未得，國王打出19比0攻勢完成逆轉。 路透社

騎士今日在主場迎戰國王，第四節還剩4分41秒時以95比90領先，沒想到在那之後他們一分未得，也讓國王打出19：0的攻勢，完成逆轉。賽後騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）除了稱讚對手國王外，也對子弟兵喊話：「要照鏡子反省。」

比克斯塔夫賽後先稱讚對手國王，「他們看起來打得比原本更開心，可以從他們球員競爭的方式看到這一點，他們真心喜歡一起打球。」

談到自家球隊的表現，比克斯塔夫則表示，「我們的執行力不夠，沒有做好收尾的工作，我們必須照鏡子反省，這是很多因素加起來造成的結果」。

國王主帥布朗（Mike Brown）則開心地說，「這是一場巨大的勝利。」布朗接著表示，「能在客場取得這樣的勝利，代表這是一支非常優秀的球隊，這是本賽季我最喜歡的比賽。」

騎士 國王

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