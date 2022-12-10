NBA／秀360度扣籃與太陽爆衝突 鵜鶘威廉森：確實不合時宜

鵜鶘上賽季與太陽在季後賽對決時，火藥味就十分濃烈。賽前鵜鶘總教練格林（Willie Green）才剛否認雙方是世仇的關係，沒想到今天比賽雙方再度爆發衝突。威廉森（Zion Williamson）在勝負已分的情況下秀360度灌籃，引發太陽球員佩恩（Cameron Payne）的不滿，雙方因此出現推擠衝突。

威廉森在比賽勝負已分，太陽已經放棄防守時，為球迷秀上一記360度灌籃，不僅讓主場球迷沸騰，還成為美國網路熱搜影片。

ZION WINDMILL 😱😱😱



THEN BOTH TEAMS GOT CHIPPY! pic.twitter.com/uLdZAwvDkQ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年12月10日

不過太陽佩恩卻十分不滿，向前理論，引發後續的衝突，賽後佩恩也說：「這是沒有運動家精神的行為。」

Suns vs. Pelicans after Zion’s late game dunk. 👀



pic.twitter.com/G5UbxUEbiT — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2022年12月10日

對於造成衝突，威廉森則表示，「這球可能真的有點不合時宜，但我想讓大家明白，上季太陽把我的隊友送回家（太陽季後賽淘汰鵜鶘）。」威廉森也強調，「如果他們對我做同樣的事，我也不會有意見。」

賽後鵜鶘主帥格林再度被問到世仇的問題，他則笑著回應：「我不確定，我們還有很多比賽，不會去想太多，今天大家都打得很專注，我們想繼續打出高水準的表現。」

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