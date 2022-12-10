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NBA／洛培茲致勝空接補籃 公鹿一分氣走獨行俠

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿完美界外發球戰術讓洛培茲輕鬆完成致勝的空中接力補籃。 美聯社
公鹿完美界外發球戰術讓洛培茲輕鬆完成致勝的空中接力補籃。 美聯社

公鹿獨行俠近期都拿下3連勝。本場比賽獨行俠在第三節打出15分領先的優勢，不過卻擋不住公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）末節大爆發，比分遭到反超，獨行俠最後關頭也接連錯失罰球和絕殺機會，以105比106不敵公鹿，中止3連勝。

唐西奇在一如往常地在首節火力全開，攻下16分4助攻，不過他出色的表現只幫助獨行俠在首節取得1分領先。第二節唐西奇上場時間較少，獨行俠進攻也陷入低潮，整節只拿到15分，幸好安戴托昆波表現不佳，上半場僅攻下5分，也讓獨行俠半場打完只落後4分。

第三節在唐西奇9分7助攻的帶動下，獨行俠的進攻又活絡起來，單節攻下36分。反觀公鹿安戴托昆波稍有起色攻下8分，但整隊在這節也只拿到21分，這節打完公鹿反而陷入11分落後。

不過公鹿在末節急起直追，安戴托昆波單節攻下15分，其中連兩次「2+1」更是把比數追平，也迫使唐西奇回到場上。雙方之後開始進入拉鋸戰，互有領先。獨行俠在一次成功的防守後，靠著唐西奇拿到2分，在時間只剩29.1秒的情況下，取得105比104領先。

獨行俠唐西奇(左1)與公鹿安戴托昆波(右2)。 美聯社
獨行俠唐西奇(左1)與公鹿安戴托昆波(右2)。 美聯社

公鹿米道頓（Khris Middleton）隨後三分球未命中，讓獨行俠又掌握球權。公鹿選擇犯規，讓獨行俠芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）站上罰球線，結果2罰0中。

公鹿喊出暫停後，成功執行漂亮的戰術，在界外區一箭穿心傳給籃下的洛培茲在，他在無人看管下輕鬆空中接力補籃獲得2分，率隊再度超前。獨行俠最後一擊還剩2.1秒，球順利交給唐西奇，可惜絕殺失敗，最終就以105比106含恨落敗。

安戴托昆波全場攻下28分10籃板，米道頓攻下19分，哈勒戴（Jrue Holiday）則有17分6助攻7籃板的表現。

獨行俠唐西奇空砍33分11助攻，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿到15分4助攻，伍德（Christian Wood）14分9籃板。

Giannis Antetokounmpo Luka Doncic 公鹿 獨行俠

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