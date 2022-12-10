NBA／籃網雙星合砍67分擊落老鷹 主場6連戰完美收關
籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）在缺席3場比賽後復出，但隊友克萊克斯頓（Nic Claxton）又因傷缺陣，所以西蒙斯得再度以中鋒的身分出陣，本場比賽籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）合力攻下67分，也幫助籃網以120比116險勝老鷹，以5勝1敗結束近期的主場賽事，並以15勝12敗的戰績，維持在東區第4。
首節是雙方王牌球星之間的飆分秀，杜蘭特獨得18分更勝楊恩（Trae Young）14分，也幫助球隊取得6分領先進入次節。第二節老鷹火力凶猛拿下34分，其中波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）個人就獨得13分，不過籃網靠著替補和厄文10分火力挹注，半場打完仍領先老鷹4分。
雙方持續拉鋸到末節，老鷹一度反超比數，不過杜蘭特在還剩3分17秒時投進反超比數的三分球，至此之後籃網沒有在落後過，最終以120比116險勝老鷹。
杜蘭特攻下全場最高的34分，厄文33分11籃板，西蒙斯6分6籃板7助攻4抄截。
輸球的老鷹，楊恩攻下33分9助攻，波格丹諾維奇攻下31分，卡佩拉（Clint Capela）攻下15分11籃板。
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