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NBA／AD末節讀秒超前罰球未進 76人哈登OT爆發退湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(左)延長賽發威，幫助76人驚險擊退湖人。 美聯社
哈登(左)延長賽發威，幫助76人驚險擊退湖人。 美聯社

近期2連敗的湖人今日持續客場之旅面對76人。雙星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）都選擇復出，湖人在第四節僅花40多秒就克服8分落後，將比賽拖入延長賽，可惜延長賽進攻完全當機，只得2分；反觀76人在哈登（James Harden）獨得9分的帶領下，最終順利以133比122帶走勝利。

首節76人球星恩比德（Joel Embiid）就在肆虐禁區，幫助76人打出一波16比0的攻勢，將分差拉到雙位數。恩比德光是在這節就獨得20分，還讓戴維斯吞下3犯。

不過第二節戰況風雲變色，小將里夫斯（Austin Reaves）在這節挺身而出，拿到12分外帶2次抄截，幫助湖人一度要回領先，可惜最終還是以59比61落後結束上半場。

雙方第三節前段比分仍接近，但後段湖人突然陷入3分半鐘的得分乾旱期，也讓76人打出11比0的攻勢，將比分拉開為10分。

末節湖人的情況沒有好轉，分差一度被拉開到18分，戴維斯也必須提早上場止血。湖人先靠著罰球連追5分，戴維斯也持續發威，湖人打出7比0的攻勢，但76人後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）在還剩44.1秒時投進三分球，將分差拉開到8分。

以為勝券在握的76人，卻突然被湖人打出7比1的攻勢，將分差縮小到2分。湖人這時使用犯規戰術，沒想到76人整場表現最出色的梅爾頓2罰1中，讓比賽出現懸念。

湖人里夫斯三分出手遭犯規獲得3次罰球，命中2球，讓湖人仍落後1分。沒想到戴維斯成功抄截，並站上罰球線，不過前13罰全中的戴維斯，第2罰意外未命中，比賽因此進入延長賽。

打出高潮的湖人，在延長賽卻陷入進攻大當機，76人則在哈登單節9分的帶領下，打出12比0的攻勢，湖人則在比賽時間還剩35秒時終於首度得分，但為時已晚，最終76人就以133比122帶走勝利。

76人後衛梅爾頓33分、7抄截均創下生涯新高，恩比德拿到38分12籃板，哈登28分12助攻。

湖人戴維斯攻下31分12籃板，詹姆斯23分6助攻，小將里夫斯25分5助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則默默地攻下12分11籃板11助攻的大三元表現。

Anthony Davis James Harden 湖人 76人 LeBron James

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