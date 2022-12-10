NBA／溜馬哈利伯頓23分11助攻領軍 送巫師近9戰第8敗

近期陷入5戰4敗低潮的溜馬，在主場迎戰同樣狀況很差的巫師，雙方在上半場命中率都相當高，比分也相當接近，不過下半場巫師手感越打越冰冷，也讓穩扎穩打的溜馬以121比111帶走勝利。

贏球的溜馬14勝12敗，回到東區第4，輸球的巫師苦吞5連敗，近9場比賽只贏1場，仍排在東區第11。

雙方上半場的投籃命中率都突破6成，其中巫師長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上半場9投9中攻下20分；溜馬射手希爾德（Buddy Hield）表現同樣神勇，9投8中攻下19分。上半場打完溜馬以69比65領先。

到了第三節，雙方手感都有所下滑，比分持續拉鋸。不過到了第4節巫師的手感又更加冰冷，反觀溜馬靠著透納（Myles Turner）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）連兩記三分球鎖定勝局，最終以121比111帶走勝利。

贏球的溜馬，哈利伯頓拿到23分11助攻，希爾德砍下全隊最高的28分，菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）18分8籃板，替補前鋒布里塞特（Oshae Brissett）16分8籃板。

輸球的巫師，波爾辛吉斯拿到全場最高的29分、9籃板。庫茲瑪（Kyle Kuzma）繳出27分、7籃板、7助攻的全能數據，小將古德溫（Jordan Goodwin）板凳出發攻下19分。

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