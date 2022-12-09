NBA／獨行俠缺內線護框手 傳有意找長人諾艾爾回鍋

獨行俠上季打進西區決賽，儘管近期打出3連勝，但戰績仍在5成左右徘徊。如今傳出他們有意找回今年待在活塞的舊將諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區戰力。

根據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，獨行俠有意透過交易得到諾艾爾。雖然獨行俠在休賽季一口氣引進伍德（Christian Wood）和麥基（JaVale McGee）兩名長人，但前者不具備出色的護框能力，後者則因未融入體系不受教練重用。

諾艾爾以防守能力聞名，生涯場均可以送出1.5次阻攻，反觀獨行俠陣中目前沒有球員場均阻攻超過1次。他在今年被尼克送去活塞後，因為球隊目標是培養年輕長人史都華（Isaiah Stewart）和杜倫（Jalen Duren），開季至今苦無上場機會，。

諾艾爾與獨行俠過去也有一段淵源，2017年曾透過季中交易來到獨行俠，雙方合作還算愉快，但他季後卻拒絕獨行俠4年7000萬美元的續約報價，也在隔年就離隊，這幾年繼續流浪各隊。若他能順利重返達拉斯，不僅有機會打回身價，還能提供獨行俠內線球員輪換多一種選擇。

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