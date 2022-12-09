NBA／準絕殺球歸功隊友約柯奇 金塊穆雷：他幫我創造空間

金塊今日在客場靠著穆雷（Jamal Murray）的準絕殺擊敗拓荒者，穆雷賽後受訪時將功勞分給隊友約柯奇（Nikola Jokic）並表示，「那球我本來就該投進。」

「約柯奇吸引防守球員，創造出進攻空間，他叫我來邊線拿球，我接到球後發現時間還很充裕，所以不必著急，那球我本來就該投進。」穆雷說。

MURRAY FOR THE WIN 🤯 pic.twitter.com/eaW2A1PBeZ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年12月9日

穆雷投進關鍵致勝球後與隊友慶賀。 美聯社

金塊主帥馬龍（Michael Malone）則表示，「我告訴穆雷，只要保持做正確的事，他的狀態會隨著比賽進行越來越好，今晚就是朝著這個方向前進。」馬龍也爆料，「穆雷去年受傷後曾擔心自己會被交易，我告訴他，球隊從來沒想過這件事。」

對手里拉德也稱讚穆雷的表現，「他投進了一顆高難度的球，幫助他們贏下比賽。」里拉德也自責地表示，「我們在那之前，其實還有機會做其他事情，避免這種情況發生。」

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