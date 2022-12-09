NBA／瑞迪許又遭尼克棄用成交易籌碼 有興趣的不只湖人一隊

尼克年輕前鋒瑞迪許（Cam Reddish）近期再度被總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）棄用，尼克打算交易掉他的流言也甚囂塵上。根據消息，湖人、公鹿、熱火都對他有興趣。

瑞迪許上賽季被送至尼克後，就曾被錫伯杜棄用，而且傳出錫伯杜當時就反對這筆交易。如今得不到教頭關注的他再度被「冰凍」，自然也成為交易流言的主角。

根據紐約媒體報導，由於湖人在鋒線上缺乏深度，而且不輕易使用首輪選秀權做籌碼，所以將目光放在瑞迪許身上，事實上今年月初就曾和尼克討論過包含瑞迪許在內的三方交易案。

不過湖人還是有競爭對手，據傳東區兩大強權公鹿、熱火也一直對瑞迪許很有興趣。此外也有消息指出瑞迪許和經紀人討論主動求去，但這項消息被本人否認，他向媒體表示自己沒有喊出「Trade Me」。

瑞迪許是2019年第10順位被老鷹選中進入NBA，當時被視為潛力相當出色的側翼球員。不過他的表現始終大起大落，去年被老鷹交易至尼克後，上場機會就十分有限。瑞迪許目前生涯成績為場均10.2分、3籃板、1.2助攻，投籃命中率39.3%、三分命中率32.3%。

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