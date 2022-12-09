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NBA／柯瑞心中最強5人揭曉 詹姆斯、布萊恩竟未入列
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日接受媒體訪問，被問到想和哪四名球員組成最強陣容時，他點名魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）；名單內不見詹姆斯（LeBron James）和布萊恩（Kobe Bryant）等球星，引發爭議。
柯瑞也解釋他選擇這四名球員的原因，「我和魔術強森搭檔，我們都是雙能衛，喬丹和諾維茨基則是都能得分，最後歐尼爾這個大個子可以鎮壓禁區，我想這是非常堅強的陣容。」
Who's missing from Stephen Curry's all-time starting five? 👀@StephenCurry30 @SC30inc pic.twitter.com/Fq5NkC0Jek— Sports Illustrated (@SInow) 2022年12月8日
不過許多網友對柯瑞的選擇十分不滿意，紛紛留言表示，「沒有詹姆斯或布萊恩就閉嘴吧。」、「柏德（Larry Bird）可以替換掉諾維茨基。」、「我心中的最佳5人也沒有你。」
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