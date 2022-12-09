NBA／關鍵漏防致勇士被大逆轉 湯普森自責：我睡著了

勇士昨日出戰勇士，比賽結束前13.3秒還以123比119領先4分，沒想到卻被爵士反打一波5比0的攻勢，以1分之差輸掉比賽，而漏防的湯普森（Klay Thompson）賽後也坦承錯誤，稱他在比賽當下「睡著了」。

昨日比賽最後13.3秒，湯普森離開自己負責防守的爵士射手畢斯利（Malik Beasley），讓其出現大空檔投進三分球，導致球隊後來輸球。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「這個防守漏人不該發生。」

Malik Beasley's CLUTCH triple made it a 1-point game before Fontecchio's game-winner! pic.twitter.com/Nn3Qz13Yfe — NBA (@NBA) 2022年12月8日

湯普森賽後也承認錯誤，自責地表示，「我剛剛睡著了，我看著持球者進攻籃框，而不是貼著三分射手，我犯了一個可怕的錯誤。」

湯普森漏防的畢斯利是目前聯盟頂尖的三分射手之一。本季三分球命中率38.8%，總共投進85顆三分球，聯盟第5；平均每場投進3.1顆，聯盟第9。

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