NBA／巴特勒連得8分接管戰局 熱火末節驚險擊沉快艇

熱火今日在主場迎戰沒有雷納德（Kawhi Leonard）的快艇，整場比賽打得十分膠著，比賽最後關頭球星巴特勒（Jimmy Butler）挺身而出連得8分，也順利以115比110贏下比賽。

首節比賽快艇掌握熱火攻勢不順的機會，取得28比20的領先，第二節戰況風雲變色，單節獨得16分的熱火前鋒馬丁（Caleb Martin）率先攻下10分，再靠著赫洛（Tyler Herro）的三分球反超比分，隨後雙方進入拉鋸戰，半場結束熱火以56比54領先。

到了第三節，熱火輪到中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）發威，單節攻下15分。不過快艇這邊靠著球星喬治（Paul George）14分的帶領下，展現團隊戰力，反倒帶著3分領先進入末節。

雙方在末節仍戰得不分上下，比賽最後關頭進入球星對決，熱火在領先4分的情況下，巴特勒（Jimmy Butler）連得4分，拉開比數，雖然喬治很快就回敬5分，但巴特勒再命中高難度翻身跳投，最後又抓下關鍵防守籃板，並穩穩命中2罰，最終就以115比110帶走勝利。

巴特勒本場比賽投籃12中10，攻下26分8助攻5籃板，還有4次抄截。阿德巴約拿下全場最高的31分、10籃板。赫洛攻下19分9籃板，馬丁17分8籃板。

快艇的部分，喬治攻下29分7助攻8籃板，後衛傑克森（Reggie Jackson）攻下20分。

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