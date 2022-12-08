聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／安戴托昆波連8場破30分 與賈霸並列隊史第2長
才剛度過28歲生日的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近期狀態可謂十分火燙，今天他在對國王一戰又飆進35分7助攻6籃板，搭配哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻31分6助攻5籃板，公鹿在自家以126比113力壓國王。
公鹿近期收下3連勝，近7戰取得6勝。這樣的表現無疑是和安戴托昆波息息相關。加上這場比賽，安戴托昆波已經連續8場比賽至少得到30分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後首位有此表現的公鹿球員，並列隊史第2長。
賈霸曾在1971-72年賽季有過連續16場破30分的表現。
公鹿目前戰績僅次於塞爾蒂克，雙方有著2場勝差，安戴托昆波則是全聯盟唯一一位場均至少30分10籃板5助攻的球員，展現問鼎生涯第3座年度MVP的強勁氣勢。
🔥 35 PTS (63.2% FG) | 6 REB | 7 AST@Giannis_An34 balled out for his 8th straight game with 30+ points! #FearTheDeer pic.twitter.com/HfYy9Sx5JA— NBA (@NBA) December 8, 2022
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言