NBA／安戴托昆波連8場破30分 與賈霸並列隊史第2長

才剛度過28歲生日的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),近期狀態可謂十分火燙,今天他在對國王一戰又飆進35分7助攻6籃板,搭配哈勒戴(Jrue Holiday)也貢獻31分6助攻5籃板,公鹿在自家以126比113力壓國王。

公鹿近期收下3連勝,近7戰取得6勝。這樣的表現無疑是和安戴托昆波息息相關。加上這場比賽,安戴托昆波已經連續8場比賽至少得到30分,成為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)之後首位有此表現的公鹿球員,並列隊史第2長。

賈霸曾在1971-72年賽季有過連續16場破30分的表現。

公鹿目前戰績僅次於塞爾蒂克,雙方有著2場勝差,安戴托昆波則是全聯盟唯一一位場均至少30分10籃板5助攻的球員,展現問鼎生涯第3座年度MVP的強勁氣勢。

🔥 35 PTS (63.2% FG) | 6 REB | 7 AST@Giannis_An34 balled out for his 8th straight game with 30+ points! #FearTheDeer pic.twitter.com/HfYy9Sx5JA