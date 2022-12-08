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NBA／安戴托昆波連8場破30分 與賈霸並列隊史第2長

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波轟炸禁區。 路透社
安戴托昆波轟炸禁區。 路透社

才剛度過28歲生日的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），近期狀態可謂十分火燙，今天他在對國王一戰又飆進35分7助攻6籃板，搭配哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻31分6助攻5籃板，公鹿在自家以126比113力壓國王。

公鹿近期收下3連勝，近7戰取得6勝。這樣的表現無疑是和安戴托昆波息息相關。加上這場比賽，安戴托昆波已經連續8場比賽至少得到30分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後首位有此表現的公鹿球員，並列隊史第2長。

賈霸曾在1971-72年賽季有過連續16場破30分的表現。

公鹿目前戰績僅次於塞爾蒂克，雙方有著2場勝差，安戴托昆波則是全聯盟唯一一位場均至少30分10籃板5助攻的球員，展現問鼎生涯第3座年度MVP的強勁氣勢。

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