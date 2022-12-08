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NBA／與老闆兒子關係密切 外媒曝楊恩內部權力過大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老鷹當家球星楊恩。 路透社
老鷹當家球星楊恩。 路透社

日前媒體披露了老鷹當家球星楊恩（Trae Young）和總教練麥克米倫（Nate McMillan）的爭執情況和矛盾問題。儘管當事人都出面駁斥，但報導該風波的《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）近日又在《The Ringer NBA Show》補充更多細節。

阿米克認為老鷹這場內部風暴並非完全無法修復，但整體來說對於球隊發展將是不利的，其中一大關鍵因素在於楊恩在球隊裡面的話語權超乎尋常，甚至壓過管理階層。

「楊恩在老鷹的權力相當大，很多內部人士都試圖讓人們知道他所擁有的權力過大了，甚至超過了管理階層。」阿米克表示。

「一部分原因和球隊老闆雷斯勒（Tony Ressler）有關。雷斯勒的兒子Nick也擁有球隊很大的權力，而他和楊恩的關係密切。就觀感來說，這也是一些內部人士認為為何楊恩會感覺自己被賦予那麼大權力的一部分原因。當你可以越過上級直接和老闆對話，情況當然是會變得不一樣。」

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