聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／躍居灰熊隊史大三元王 莫蘭特：功勞歸於隊友
莫蘭特（Ja Morant）今天面對雷霆只上場30分鐘就攻下26分13籃板11助攻，籃板數創下生涯新高，並且完成生涯第6次大三元，超越小加索（Marc Gasol）成為灰熊隊史大三元次數最多的球員。
「能達成隊史拿下最多大三元的紀錄意義非凡。但這項成就沒有隊友相助的話，我是無法做到。」莫蘭特說。
JA MORANT. WOW. 😮 pic.twitter.com/EJulbADPGs— Bleacher Report (@BleacherReport) December 8, 2022
這場比賽，灰熊在莫蘭特的帶領下，以123比102大勝雷霆。灰熊取得4連勝，在最近7場比賽中拿到6勝，目前排名西區第3。目前西區前3名鵜鶘、太陽和灰熊之間只有0.5場勝差。
「我們不會擔心自己的排名，我們的心態就是每場努力爭取勝利；不管是誰上場，都要抱持相同態度去打球。」莫蘭特說。
JA. 〽️— NBA France (@NBAFRANCE) December 8, 2022
26 PTS
13 REB
11 AST@JaMorant devient leader de la franchise en Triple-Double pic.twitter.com/HpsoFQ8zeI
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言