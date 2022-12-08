NBA／躍居灰熊隊史大三元王 莫蘭特：功勞歸於隊友

莫蘭特（Ja Morant）今天面對雷霆只上場30分鐘就攻下26分13籃板11助攻，籃板數創下生涯新高，並且完成生涯第6次大三元，超越小加索（Marc Gasol）成為灰熊隊史大三元次數最多的球員。

「能達成隊史拿下最多大三元的紀錄意義非凡。但這項成就沒有隊友相助的話，我是無法做到。」莫蘭特說。

這場比賽，灰熊在莫蘭特的帶領下，以123比102大勝雷霆。灰熊取得4連勝，在最近7場比賽中拿到6勝，目前排名西區第3。目前西區前3名鵜鶘、太陽和灰熊之間只有0.5場勝差。

「我們不會擔心自己的排名，我們的心態就是每場努力爭取勝利；不管是誰上場，都要抱持相同態度去打球。」莫蘭特說。

JA. 〽️



26 PTS

13 REB

11 AST@JaMorant devient leader de la franchise en Triple-Double pic.twitter.com/HpsoFQ8zeI — NBA France (@NBAFRANCE) December 8, 2022

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