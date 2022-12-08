NBA／公牛三劍客首度各拿至少25分 拉文：我們堅持到最後

公牛開季走得跌跌撞撞，近期又是吞下一波3連敗，球隊顯然亟需三劍客的齊心協力挽回頹勢。而在今天主場迎戰巫師的最後階段，德羅展（DeMar DeRozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、拉文（Zach LaVine）就合力為球隊守下勝利。

巫師此戰和公牛一路糾纏到最後時刻，全場攻下27分的德羅展，其中第四節獨拿15分，幫助球隊在讀秒階段取得4分領先；庫茲瑪（Kyle Kuzma）隨後追回兩分，拉文切入未進，佛西維奇在剩下8.9秒搶得重要進攻籃板，德羅展和拉文把握住最後4次罰球機會。

「我認為我們都做了我們的工作。比賽中有很多地方我們原本可以做得更好，特別是前三節，但我們堅持到最後，取得了勝利。」拉文說。

拉文拿下25分7籃板5助攻2抄截，佛西維奇也有25分11籃板3助攻2抄截2阻攻的表現，這是3人本季首度同場各拿到至少25分。

巫師主力核心比爾（Bradley Beal）因腿筋傷勢持續缺陣，他將在下週重新評估傷勢。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到28分9籃板4助攻2抄截2阻攻，庫茲瑪則有21分5籃板2抄截。巫師吞下4連敗，近8場比賽僅1勝7敗。

德羅展在上半場比賽疑似身體因素回到休息室，不過他在接受採訪時透露自己身體狀態很好。同時他也笑著說：「我只是去看看天氣如何。」

商品推薦