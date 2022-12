NBA／塞爾蒂克痛宰太陽 保羅復出無用讓出西區龍頭

因傷缺席14場比賽的保羅(Chris Paul)在今天正式回歸,然而他的復出不僅無法帶給太陽勝利果實,球隊更是在全美直播的比賽中遭受塞爾蒂克無情「屠殺」!

單是上半場,太陽就慘輸對手27分之多,整場比賽兵敗如山倒最多輸到45分,早早就進入垃圾時間。面對西區龍頭,塞爾蒂克絲毫不留情面,最終在客場以125比98痛宰太陽。綠衫軍拉出3連勝,同時在最近19場比賽中贏得17勝,本季面對西區球隊依然保持不敗之身。

擔任球評的柏金斯(Kendrick Perkins)賽後更直言,塞爾蒂克面對西區戰績最好的太陽,戰況卻是呈現一面倒,「這已經向聯盟其他球隊展現出不同層級的宰制力。」

Jayson Tatum 🤞 Jaylen Brown



The @celtics duo was locked in for their 3rd straight win!



☘ @jaytatum0: 25 PTS, 5 REB, 2 STL

☘ @FCHWPO: 25 PTS, 7 REB pic.twitter.com/3r8amrIUi2