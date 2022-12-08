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NBA／塞爾蒂克痛宰太陽 保羅復出無用讓出西區龍頭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
綠衫軍近19場比賽贏得17勝。 法新社
綠衫軍近19場比賽贏得17勝。 法新社

因傷缺席14場比賽的保羅（Chris Paul）在今天正式回歸，然而他的復出不僅無法帶給太陽勝利果實，球隊更是在全美直播的比賽中遭受塞爾蒂克無情「屠殺」！

單是上半場，太陽就慘輸對手27分之多，整場比賽兵敗如山倒最多輸到45分，早早就進入垃圾時間。面對西區龍頭，塞爾蒂克絲毫不留情面，最終在客場以125比98痛宰太陽。綠衫軍拉出3連勝，同時在最近19場比賽中贏得17勝，本季面對西區球隊依然保持不敗之身。

擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）賽後更直言，塞爾蒂克面對西區戰績最好的太陽，戰況卻是呈現一面倒，「這已經向聯盟其他球隊展現出不同層級的宰制力。」

綠衫軍雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）各拿下25分，雖然兩人合計43投僅18中，仍無礙比賽勝負；替補的波格登（Malcolm Brogdon）拿到16分5助攻，威廉斯（Grant Williams）14分6籃板，葛里芬（Blake Griffin）9分9籃板，柯內特（Luke Kornet）12分4籃板3助攻2抄截。

太陽陣中以奧柯吉（Josh Okogie）的28分為最高，這也是他生涯得分新高。布克（Devin Booker）連兩場表現低迷，17投6中只得到17分5籃板3助攻，且正負值達-40；保羅在上場時間限制下只打了24分鐘，6投2中得到4分4籃板4助攻，出現4次失誤。

太陽主場慘敗，而鵜鶘則是擊敗了活塞，西區龍頭位子出現變化，鵜鶘趁勢躍居西區第一。

正在客場6連戰途中的塞爾蒂克，將會得到3天休息時間，下一戰將會強碰上季總冠軍賽的對手勇士。

「我們要把這股氣勢延續下去。我們今天表現得不錯，接下來還有很多重要的客場比賽。這只是一場比賽而已，所以我們可以稍微慶祝一下，但馬上就要準備與勇士的比賽。」布朗賽後說道。

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