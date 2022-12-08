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NBA／熱火開季戰績跌落谷底 巴克利建議打掉重練
熱火開季至今僅打出11勝14敗的成績，位居東區第10名，處於季後賽邊緣，表現並不理想。對此，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）認為，熱火可以藉此機會展開重建了。
「現在可能是將球隊打掉重練的好時機，他們簽下了一些球員但表現並不好。我覺得可以開始進行交易，換取選秀籤或年輕球員。」巴克利說。
熱火曾在2020年打到總冠軍賽可惜無緣封頂，上季捲土重來後則闖入東區冠軍賽，但敗給了塞爾蒂克。本季熱火起步未若以往順利。
陣中包括巴特勒、阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）都是簽下破億美元的合約，這也讓球隊可以補強的空間受限；此外，33歲的巴特勒（Jimmy Butler）與36歲的羅瑞（Kyle Lowry）目前也都處於職業生涯的末期，若球隊決定重建，他們有可能會成為交易的資產。
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