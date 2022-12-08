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NBA／狀元班切羅延長賽建功 魔術逆轉快艇止9連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅(右)單挑快艇雙星。 美聯社
班切羅(右)單挑快艇雙星。 美聯社

狀元郎班切羅（Paolo Banchero）在主場對快艇一戰中攻下23分，其中延長賽靠著6罰全中獨拿10分，率領球隊硬是克服首節落後18分的劣勢，以116比111扳倒對手，結束近期的9連敗。

班切羅此戰14次罰球命中13球，這是他生涯單場次高罰球數，罰近13球則是創新高；除了他的關鍵表現外，小寶兒（Bol Bol）14投9中拿下20分9籃板3助攻2抄截2阻攻，M.華格納（Moritz Wagner）20分13籃板3助攻，F.華格納（Franz Wagner）15分6籃板。

「我只想打出侵略性，我想殺到禁區。」班切羅賽後說道。

魔術不僅是首節一度落後18分，第三節也曾落後17分之多，但屢屢總能將分數追回來。特別是第四節，前面8投1中的F.華格納，找回手感單節攻下9分，加上快艇進攻失靈，魔術迅速追回分差。即使正規時間結束前4分多鐘球隊還落後8分，魔術仍殺出10比2的攻勢，將比賽逼進延長。

前一場對黃蜂演出致勝跳投的雷納德（Kawhi Leonard），在第四節和延長賽有過兩次可以終結對手的機會，然後這兩波中距離出手，雷納德卻未能把握。加上延長賽最後時刻快艇出現發球5秒違例要命，柯文頓（Robert Covington）隨後也出現長傳失誤，徹底斷送機會。

「我們一直努力尋找逆轉戰局的方法，下半場我們在心態上有了變化，這讓我們得以扭轉劣勢。我們陣中很多球員因傷缺席，但其他人很努力補上，我們渴望打出更好的表現。」班切羅說。

雷納德此役15投僅4中，得到14分7籃板3助攻，喬治（Paul George）同樣手感低迷，12投3中得到11分7籃板5助攻；祖巴茲（Ivica Zubac）16分13籃板2阻攻，貝頓（Nicolas Batum）16分5助攻4籃板，傑克森（Reggie Jackson）15分，曼恩（Terance Mann）19分。

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