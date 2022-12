NBA／坦言與唐西奇搭配不佳 波爾辛吉斯：我不是適合人選

上個賽季被獨行俠交易至巫師的長人波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)本季打出好表現,他日前接受訪問時坦言過去與唐西奇(Luka Doncic)的合作並沒有真的打出配合。

「從帳面上來看,這是完美的組合,可是沒有按照我們想要的方式配合。」波爾辛吉斯說。

波爾辛吉斯也稱讚唐西奇是一名天才,球隊必須圍繞著他建購體系,但他也認為,「我不是那個適合他的人選。」

波爾辛吉斯今年在巫師表現出色,平均每場可攻下22.1分8.8籃板2.6助攻1.5阻攻,而且過去總為傷所困的他,本季只缺席過1場比賽。

談到在巫師的生活,波爾辛吉斯亦表示:「我愛這座城市。熱愛這裡的人們,我喜歡和球隊這群傢伙一起並肩作戰。當然你永遠不知道未來會發生什麼,但我很享受在這裡的時光,希望能夠長期留在這裡。」

Kristaps Porzingis went off for a career-high 41 points in the @WashWizards win!



🦄 @kporzee: 41 PTS, 2 STL, 3 BLK pic.twitter.com/WFikcHcm4U