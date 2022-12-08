NBA／威廉森高效率雙十演出 鵜鶘近12戰勇奪10勝

近況出色的鵜鶘，今天主場迎戰戰績墊底的活塞，自然不會放過進補的好機會。

威廉森（Zion Williamson）全場16投11中，攻下29分10籃板5助攻，墨菲（Trey Murphy III）也有20分5籃板5助攻的表現，第三節一度領先16分的鵜鶘雖然遭遇到活塞的強力反撲，仍在第四節頂住壓力，以104比98勝出。

鵜鶘取得5連勝，並且在最近12場比賽中勇奪10勝，戰績來到16勝8敗，和西區龍頭太陽之間已無勝差。

威廉森近4場比賽場均得到29.3分10.3籃板5.5助攻2抄截1.3阻攻，投籃命中率達66%，表現相當火燙，也是鵜鶘能夠持續高歌的關鍵之一。在今天比賽中他同樣如入無人之境，甚至在籃下的強攻還被對手硬是拉下倒地，引發了雙方一陣小衝突。

Hug Zion and he's still going to score on you pic.twitter.com/CHlyDn2KhA — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 8, 2022

比賽最後讀秒階段，鵜鶘僅領先4分。海耶斯（Killian Hayes）出現失誤，活塞失去縮小比分機會，馬歇爾（Naji Marshall）補進麥凱倫（C.J. McCollum）失手的投籃，隨後比伊（Saddiq Bey）跳投命中，雙方仍有4分差；不過麥凱倫和墨菲把握最後4次罰球機會，沒有留給對手可乘之機。

馬歇爾替補貢獻17分5籃板2阻攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）繳出14分12籃板的雙十表現；板凳悍將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）因肋骨挫傷提前退出比賽，他的X光檢查結果呈陰性。

活塞陣中以比伊的25分為最高，海耶斯17分11助攻6籃板，杜倫（Jalen Duren）12分13籃板。

這場比賽出現一項有趣的統計。由於波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）遭驅逐出場，鵜鶘連續3場主場比賽對手皆有人被趕出場，寫下罕見紀錄。

商品推薦