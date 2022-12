NBA／威廉森高效率雙十演出 鵜鶘近12戰勇奪10勝

近況出色的鵜鶘,今天主場迎戰戰績墊底的活塞,自然不會放過進補的好機會。

威廉森(Zion Williamson)全場16投11中,攻下29分10籃板5助攻,墨菲(Trey Murphy III)也有20分5籃板5助攻的表現,第三節一度領先16分的鵜鶘雖然遭遇到活塞的強力反撲,仍在第四節頂住壓力,以104比98勝出。

鵜鶘取得5連勝,並且在最近12場比賽中勇奪10勝,戰績來到16勝8敗,和西區龍頭太陽之間已無勝差。

威廉森近4場比賽場均得到29.3分10.3籃板5.5助攻2抄截1.3阻攻,投籃命中率達66%,表現相當火燙,也是鵜鶘能夠持續高歌的關鍵之一。在今天比賽中他同樣如入無人之境,甚至在籃下的強攻還被對手硬是拉下倒地,引發了雙方一陣小衝突。

Hug Zion and he's still going to score on you pic.twitter.com/CHlyDn2KhA