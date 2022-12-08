NBA／榜眼霍姆葛倫完成第2次手術 捐贈物資做公益

雷霆新秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）因右腳傷導致新賽季提前全數報銷，本週他已經完成第2次修復手術，未來將持續進行復健。
霍姆葛倫在上個月脫下復健護具，也被發現已經開始進行投籃訓練，而雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也曾在上個月對外表示，霍姆葛倫目前狀態良好正積極復健中。
此外，霍姆葛倫近日也慷慨解囊，捐贈外套、帽子、手套及書包給250名當地小學生，提前給了他們一個耶誕驚喜。
三連敗的金塊作客拓荒者主場，上演本季最精彩的比賽，雙方在比賽時間最後6分鐘，總共互換16次領先，最終金塊靠著穆雷（Jamal Murray）0.9秒的準絕殺以121比120氣走拓荒者。
金塊球星
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日接受媒體訪問，被問到想和哪四名球員組成最強陣容時，他點名魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、諾維茨基（Dirk
勇士昨日出戰勇士，比賽結束前13.3秒還以123比119領先4分，沒想到卻被爵士反打一波5比0的攻勢，以1分之差輸掉比賽，而漏防的湯普森（Klay Thompson）賽後也坦承錯誤，稱他在比賽當下「睡
第四節從落後局面殺回來，並且在終場前13.3秒還領先4分的勇士，沒想到最後時刻先是讓畢斯利（Malik Beasley）砍進三分球，隨後波爾（Jordan Poole）發生致命失誤，反而讓2年級生豐泰
即便34歲的年齡加上昔日跟腱重傷，杜蘭特（Kevin Durant）開季以來的上場時間依然非常驚人，在今天比賽之前，他平均上場36.9分鐘，全聯盟僅次於西蒙斯（Anfernee Simons）的37.
當杜蘭特（Kevin Durant）在2016年決定投入勇士懷抱後，他與柯瑞（Stephen Curry）組成令人聞風喪膽的絕佳搭檔，同時也促成勇士躍升成為歷史上最難以阻擋的超級球隊之一。
杜蘭
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