NBA／榜眼霍姆葛倫完成第2次手術 捐贈物資做公益

雷霆新秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）因右腳傷導致新賽季提前全數報銷，本週他已經完成第2次修復手術，未來將持續進行復健。

霍姆葛倫在上個月脫下復健護具，也被發現已經開始進行投籃訓練，而雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也曾在上個月對外表示，霍姆葛倫目前狀態良好正積極復健中。

此外，霍姆葛倫近日也慷慨解囊，捐贈外套、帽子、手套及書包給250名當地小學生，提前給了他們一個耶誕驚喜。

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