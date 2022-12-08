NBA／詹姆斯、戴維斯缺陣 暴龍主力盡出輕鬆破湖人

詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）兩大核心雙雙缺陣，「背靠背」作客多倫多的湖人面對主力盡出的暴龍，上半場就讓對方豪取70分之多，並陷入23分落後劣勢，比賽也早早分出勝負。最終暴龍以126比113輕鬆取勝。

據現場報導指出，當湖人受傷缺賽的球員名字出現在大螢幕上時，滿場球迷中有部分人還發出噓聲。

范弗利特（Fred VanVleet）此戰拿下25分7助攻4籃板，席亞康（Pascal Siakam）25分10籃板7助攻2抄截，阿努諾比（OG Anunoby）23分6籃板；巴恩斯（Scottie Barnes）獲得13分17籃板4助攻，替補的崔蘭特（Gary Trent Jr.）和布徹（Chris Boucher）各有18分、16分表現。

湖人在歷經10戰8勝之後，近期連吞兩敗。施羅德（Dennis Schroder）得到18分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）進帳16分9籃板4助攻，布萊恩（Thomas Bryant）16分。

FVV was feelin’ it in the first half 😮‍💨



18 PTS | 3 REB| 5 AST | 29.1 FPTS pic.twitter.com/HKAy086kXs — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 8, 2022

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