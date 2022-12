NBA／詹姆斯、戴維斯缺陣 暴龍主力盡出輕鬆破湖人

詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)兩大核心雙雙缺陣,「背靠背」作客多倫多的湖人面對主力盡出的暴龍,上半場就讓對方豪取70分之多,並陷入23分落後劣勢,比賽也早早分出勝負。最終暴龍以126比113輕鬆取勝。

據現場報導指出,當湖人受傷缺賽的球員名字出現在大螢幕上時,滿場球迷中有部分人還發出噓聲。

范弗利特(Fred VanVleet)此戰拿下25分7助攻4籃板,席亞康(Pascal Siakam)25分10籃板7助攻2抄截,阿努諾比(OG Anunoby)23分6籃板;巴恩斯(Scottie Barnes)獲得13分17籃板4助攻,替補的崔蘭特(Gary Trent Jr.)和布徹(Chris Boucher)各有18分、16分表現。

湖人在歷經10戰8勝之後,近期連吞兩敗。施羅德(Dennis Schroder)得到18分,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)進帳16分9籃板4助攻,布萊恩(Thomas Bryant)16分。

FVV was feelin’ it in the first half 😮‍💨



18 PTS | 3 REB| 5 AST | 29.1 FPTS pic.twitter.com/HKAy086kXs