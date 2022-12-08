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NBA／減少上場時間失效？ 杜蘭特聯手厄文飆62分退黃蜂

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
籃網當家球星杜蘭特。 法新社
籃網當家球星杜蘭特。 法新社

即便34歲的年齡加上昔日跟腱重傷，杜蘭特（Kevin Durant）開季以來的上場時間依然非常驚人，在今天比賽之前，他平均上場36.9分鐘，全聯盟僅次於西蒙斯（Anfernee Simons）的37.1分鐘和泰托姆（Jayson Tatum）的37分鐘，與墨瑞（Dejounte Murray）並列聯盟第3。

其中主要原因仍是和籃網傷兵頻傳、季初戰績掙扎有關，迫使杜蘭特必須持續燃燒，才能勉強撐住排名。但這種情況也非長久之計，總教練馮恩（Jacque Vaughn）在接受採訪時表示，球隊希望能夠減少杜蘭特的上場時間。

「這是我們的第一要務。我們已經制定詳細的計劃表，希望能夠減少杜蘭特的上場時間。」馮恩說。

不過話言猶在耳，在籃網主場迎戰黃蜂的比賽中，杜蘭特仍是拚戰了36分鐘之多，本季第18場出賽超過36分鐘。

這場比賽，杜蘭特19投12中，拿下29分9籃板8助攻，才剛和Nike結束合作關係的厄文（Kyrie Irving）則是飆進33分9助攻5籃板，兩人聯手幫助球隊以122比118拿下勝利。

籃網在第四節初一度領先10分，但黃蜂在洛齊爾（Terry Rozier）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）的帶動下展開反擊，持續緊咬比分，迫使杜蘭特只能上場維持領先優勢。

杜蘭特在第四節獨拿9分，厄文則是12分進帳，特別是最後2分鐘，杜蘭特先是砍進三分球，厄文隨後連罰帶投補上4分，讓原本僅領先1分的籃網拉開6分差距，從而鎖定勝局。

除了雙星合砍62分外，小柯瑞（Seth Curry）板凳出發以11投8中的高效率拿下20分6助攻5籃板，克萊斯頓（Nicolas Claxton）也有14分7籃板3阻攻的表現。

黃蜂先發5人得分均達雙位數，但仍無法阻止球隊吞下3連敗。烏布瑞獲得30分8籃板，洛齊爾29分5助攻；麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）19分7籃板3助攻，普拉里（Mason Plumlee）13分11籃板5助攻，華盛頓（P.J. Washington）12分7助攻5籃板。

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