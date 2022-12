NBA／減少上場時間失效？ 杜蘭特聯手厄文飆62分退黃蜂

即便34歲的年齡加上昔日跟腱重傷,杜蘭特(Kevin Durant)開季以來的上場時間依然非常驚人,在今天比賽之前,他平均上場36.9分鐘,全聯盟僅次於西蒙斯(Anfernee Simons)的37.1分鐘和泰托姆(Jayson Tatum)的37分鐘,與墨瑞(Dejounte Murray)並列聯盟第3。

其中主要原因仍是和籃網傷兵頻傳、季初戰績掙扎有關,迫使杜蘭特必須持續燃燒,才能勉強撐住排名。但這種情況也非長久之計,總教練馮恩(Jacque Vaughn)在接受採訪時表示,球隊希望能夠減少杜蘭特的上場時間。

「這是我們的第一要務。我們已經制定詳細的計劃表,希望能夠減少杜蘭特的上場時間。」馮恩說。

不過話言猶在耳,在籃網主場迎戰黃蜂的比賽中,杜蘭特仍是拚戰了36分鐘之多,本季第18場出賽超過36分鐘。

這場比賽,杜蘭特19投12中,拿下29分9籃板8助攻,才剛和Nike結束合作關係的厄文(Kyrie Irving)則是飆進33分9助攻5籃板,兩人聯手幫助球隊以122比118拿下勝利。

籃網在第四節初一度領先10分,但黃蜂在洛齊爾(Terry Rozier)和烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)的帶動下展開反擊,持續緊咬比分,迫使杜蘭特只能上場維持領先優勢。

杜蘭特在第四節獨拿9分,厄文則是12分進帳,特別是最後2分鐘,杜蘭特先是砍進三分球,厄文隨後連罰帶投補上4分,讓原本僅領先1分的籃網拉開6分差距,從而鎖定勝局。

除了雙星合砍62分外,小柯瑞(Seth Curry)板凳出發以11投8中的高效率拿下20分6助攻5籃板,克萊斯頓(Nicolas Claxton)也有14分7籃板3阻攻的表現。

黃蜂先發5人得分均達雙位數,但仍無法阻止球隊吞下3連敗。烏布瑞獲得30分8籃板,洛齊爾29分5助攻;麥克丹尼爾斯(Jalen McDaniels)19分7籃板3助攻,普拉里(Mason Plumlee)13分11籃板5助攻,華盛頓(P.J. Washington)12分7助攻5籃板。

