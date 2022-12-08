NBA／史上第2快1500顆三分球 希爾德紀錄僅次柯瑞
前場比賽面對勇士砍進4記三分球的希爾德（Buddy Hield），生涯三分球命中數剛好達到1500顆，並且成為史上第2快達成該里程碑的球員。史上最快達成的球員正好也是同場較勁的柯瑞（Stephen Curry）。
希爾德是用了492場比賽來達成1500顆三分球的紀錄，成為柯瑞之後史上第2位只用不到500場就達標的球員。柯瑞當年是用了477場。
談到這項紀錄，希爾德表示：「我感謝我的隊友幫助我達到這項成就，但我們主要目標還是作為一個團隊能夠不斷進步。於此同時，我也會盡可能繼續累積三分球命中數，重要關鍵就是保持健康。」
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