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NBA／讚杜蘭特天賦最佳 柯爾：柯瑞對勇士影響力更大

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(右)和杜蘭特昔日組成無堅不摧的搭檔。 歐新社
柯瑞(右)和杜蘭特昔日組成無堅不摧的搭檔。 歐新社

當杜蘭特（Kevin Durant）在2016年決定投入勇士懷抱後，他與柯瑞（Stephen Curry）組成令人聞風喪膽的絕佳搭檔，同時也促成勇士躍升成為歷史上最難以阻擋的超級球隊之一。

杜蘭特在勇士3年期間，勇士例行賽取得182勝64敗的成績，勝率高達74%，連續3年皆闖進總冠軍賽，完成2連霸大業。

當然，有關杜蘭特和柯瑞誰才是勇士真正一哥的討論，一直都是當年球迷熱絡的話題。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）近日在接受採訪時也談到了兩人的不同。柯爾認為杜蘭特無疑是聯盟最具天賦的球員，但柯瑞顯然對於勇士的影響力更大。

「在我看來，杜蘭特至今仍是全聯盟最具天賦的球員，他的身高達到了6呎11吋，在防守端他有能力護框，而在進攻端他可以隨心所欲的出手投籃。」

柯爾繼續說道：「但柯瑞對我們來說影響更大。這是因為他在比賽中的節奏和對於球隊整體運轉的影響力。他讓對手必須一直追著他跑，然後放空其他人。如果柯瑞不在場，我們總是打得很掙扎。但其他人缺席的時候，我們還是能贏很多比賽，即使杜蘭特不在的時候也是如此。所以對我來說，他們是兩個完全不同的類型。」

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