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NBA／比分與賽程 約柯奇33分、穆雷最後一擊金塊氣走拓荒者

聯合新聞網／ 整理
金塊約柯奇攻下33分，最終助隊以一分差打敗拓荒者。 美聯社
金塊約柯奇攻下33分，最終助隊以一分差打敗拓荒者。 美聯社

NBA 12月09日戰績

快艇 110：115 熱火

火箭 109：118 馬刺

金塊 121：120 拓荒者

NBA 12月10日賽程

08:00 尼克 vs. 黃蜂

08:00 巫師 vs. 溜馬

08:00 暴龍 vs. 魔術

08:30 老鷹 vs. 籃網

08:30 國王 vs. 騎士

08:30 湖人 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 活塞 vs. 灰熊

09:30 太陽 vs. 鵜鶘

10:00 灰狼 vs. 爵士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 公鹿 vs. 獨行俠

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