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NBA／比分與賽程 約柯奇33分、穆雷最後一擊金塊氣走拓荒者
NBA 12月09日戰績
快艇 110：115 熱火
火箭 109：118 馬刺
金塊 121：120 拓荒者
NBA 12月10日賽程
08:00 尼克 vs. 黃蜂
08:00 巫師 vs. 溜馬
08:00 暴龍 vs. 魔術
08:30 老鷹 vs. 籃網
08:30 國王 vs. 騎士
08:30 湖人 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
09:00 活塞 vs. 灰熊
09:30 太陽 vs. 鵜鶘
10:00 灰狼 vs. 爵士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 公鹿 vs. 獨行俠
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