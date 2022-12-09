NBA／比分與賽程 約柯奇33分、穆雷最後一擊金塊氣走拓荒者

三連敗的金塊作客拓荒者主場，上演本季最精彩的比賽，雙方在比賽時間最後6分鐘，總共互換16次領先，最終金塊靠著穆雷（Jamal Murray）0.9秒的準絕殺以121比120氣走拓荒者。 金塊球星

2022-12-09 13:45