NBA／復出首戰上演致勝球 雷納德：隊友很信任我

傷癒復出首場比賽，雷納德（Kawhi Leonard）就得到球隊信任，負責操刀最後一波重要進攻。而他也不負眾望，在比賽剩下1.4秒持球單打，以招牌的中距離跳投直接終結黃蜂。

「感覺很棒，隊友們也很信任我，」雷納德賽後表示，「我看到洛齊爾（Terry Rozier）在我身前，黃蜂在換防方面做得很好，他們讓最好的防守者來防守我。我進到我的進攻投籃點；沃爾（John Wall）的傳球很棒，我們球隊也給了我空間。因此我創造了機會，命中投籃。」

雖然投進致勝球，但雷納德卻將快艇能夠奪勝歸功於替補球員的發揮。「我們替補球員表現很棒，我們在第三節丟掉領先優勢，黃蜂當時領先8、9分，當我們的第2陣容上來後，反而取得6、7分超前，之後我們才得以去終結比賽。」

同樣也在今天比賽中回歸的喬治（Paul George），也讚賞雷納德慢慢找回自己的節奏。

「隨著比賽進行，我們看到他逐漸恢復狀態，他打得愈來愈舒服，我們看到他變得更有侵略性。他看起來就像他自己，他掌握了對方防守的漏洞。」喬治說。

隨著球員陸續歸隊，喬治也認為這是球隊重返正軌的好機會。「當我們健康的時候，我們打得很不錯，現在我們可以朝我們想要的方向前進。」

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