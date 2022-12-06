NBA／聯手吉迪逆轉老鷹 亞歷山大：從逆境中學習變更好

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）作客亞特蘭大攻下35分6籃板5助攻，其中第四節獨拿12分，搭配吉迪也在第四節拿到12分，雷霆單節轟進37分，一舉扭轉落後劣勢，以121比114力退老鷹，贏得3連勝。

在最近14場出賽中，亞歷山大有12場得分超過30分，開季至今累積17場，和唐西奇（Luka Doncic）並列聯盟最多。除了第四節的發揮外，亞歷山大在第三節也是攻下11分，幫助雷霆克服一度落後14分的劣勢，將比分追近。

「打的比賽愈多，我們就變得更好，」亞歷山大賽後表示，「不管是膠著的比賽，還是比分落差大的比賽，贏球還是輸球。每一次經歷，每一個夜晚，我們都可以從中學習。我們經歷過一些艱難的比賽，也面臨比分接近的過程，最終我們輸掉了比賽。我們也有贏過一些很艱困的比賽。我們就是從中學習，讓自己變得更好。」

Shai is special ‼️



⭐️ 36 PTS

⭐️ 6 REB

⭐️ 5 AST

⭐️ 2 STL

⭐️ 49.7 FPTS



His 7th straight game scoring 30+ points. #ThunderUp pic.twitter.com/tStK1r0NT1 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 6, 2022

雷霆在第四節迫使老鷹命中率僅有30.3%，三分球10投2中，防守端成功止血，進攻端吉迪先是率隊超前比分，亞歷山大後續接力主宰局面，兩人力抗單節合拿15分的楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray），逆境中收下勝利。

「我們打得很冷靜。第四節之初的那套陣容很棒，他們幫助球隊取得領先，我們也得以終結比賽。我們今晚很努力。」亞歷山大說。

談到最後的防守表現，亞歷山大也表示：「教練一直提到這個，也是我們最近比賽以來最需要改進的地方。我們在防守端互相幫助，打得無私。」

至於吉迪則認為：「關於我們球隊很棒的一點就是，我們不會放棄，我們堅持到底。當情況變得艱難的時候，我們團結在一起。」

墨瑞拿下24分6籃板3助攻2抄截2阻攻，楊恩得到23分10助攻3籃板，卡佩拉（Clint Capela）14分16籃板2阻攻。老鷹中止2連勝。

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