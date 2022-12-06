NBA／柯瑞得分開季新低 溜馬二輪新秀爆發滅勇士

尋求近7戰中第6勝的勇士，卻在主場遭遇到溜馬的強力挑戰，即使對方折損了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和透納（Myles Turner）兩名主力，但勇士整場比賽幾乎都陷入落後追趕的困境之中。

儘管勇士一度在第四節超前比分，但二輪新秀奈哈德（Andrew Nembhard）關鍵時刻連續砍進大號三分，個人獨拿8分，硬是摧毀勇士的反撲。最終溜馬就以112比104力壓勇士，中止近期的3連敗。

Andrew Nembhard is TORCHING the Warriors 😳pic.twitter.com/4kIqbNUWJq — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 6, 2022

在哈利伯頓缺陣情況下，先前曾經在詹姆斯（LeBron James）面前上演絕殺秀的奈哈德力扛重擔，成了「抗勇大將軍」，全場21投13中包括5記三分球，攻下31分13助攻8籃板，3項數據皆創下生涯新高。

溜馬團隊6人得分超過雙位數，希爾德（Buddy Hield）拿到17分9籃板5助攻，史密斯（Jalen Smith）同樣頂替透納表現出色，得到15分9籃板3阻攻；馬瑟倫（Bennedict Mathurin）狀態欠佳，16投僅4中，獲得14分，布里塞特（Oshae Brissett）14分8籃板，傑克森（Isaiah Jackson）13分3阻攻

勇士前三節打完落後8分，第四節初努力追分，眼看有機會在超前比數後穩住局面，沒想到球隊最後4分多鐘進攻完全熄火，屢投不進的結果，又擋不住奈哈德的適時外線，比分再次被拉開。

湯普森（Klay Thompson）此戰砍進8記三分球，拿下全隊最高28分。湯普森生涯三分命中數累積1990顆，超越基德（Jason Kidd），排名躍居史上第13，即將挑戰2000顆三分球里程碑。

波爾（Jordan Poole）得到23分5籃板4助攻；柯瑞（Stephen Curry）罕見陷入低潮，17投僅3中，三分球10投2中，只得到12分6助攻4籃板，創下本季個人得分新低。

With his 7th 3-pointer of the night, Klay Thompson moves up to 13th All-Time in three-pointers made!



The @warriors have tied it up in Q4 on the NBA App

📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/npuFknkWfg — NBA (@NBA) December 6, 2022

商品推薦