NBA／柯瑞得分開季新低 溜馬二輪新秀爆發滅勇士

尋求近7戰中第6勝的勇士,卻在主場遭遇到溜馬的強力挑戰,即使對方折損了哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和透納(Myles Turner)兩名主力,但勇士整場比賽幾乎都陷入落後追趕的困境之中。

儘管勇士一度在第四節超前比分,但二輪新秀奈哈德(Andrew Nembhard)關鍵時刻連續砍進大號三分,個人獨拿8分,硬是摧毀勇士的反撲。最終溜馬就以112比104力壓勇士,中止近期的3連敗。

在哈利伯頓缺陣情況下,先前曾經在詹姆斯(LeBron James)面前上演絕殺秀的奈哈德力扛重擔,成了「抗勇大將軍」,全場21投13中包括5記三分球,攻下31分13助攻8籃板,3項數據皆創下生涯新高。

溜馬團隊6人得分超過雙位數,希爾德(Buddy Hield)拿到17分9籃板5助攻,史密斯(Jalen Smith)同樣頂替透納表現出色,得到15分9籃板3阻攻;馬瑟倫(Bennedict Mathurin)狀態欠佳,16投僅4中,獲得14分,布里塞特(Oshae Brissett)14分8籃板,傑克森(Isaiah Jackson)13分3阻攻

勇士前三節打完落後8分,第四節初努力追分,眼看有機會在超前比數後穩住局面,沒想到球隊最後4分多鐘進攻完全熄火,屢投不進的結果,又擋不住奈哈德的適時外線,比分再次被拉開。

湯普森(Klay Thompson)此戰砍進8記三分球,拿下全隊最高28分。湯普森生涯三分命中數累積1990顆,超越基德(Jason Kidd),排名躍居史上第13,即將挑戰2000顆三分球里程碑。

波爾(Jordan Poole)得到23分5籃板4助攻;柯瑞(Stephen Curry)罕見陷入低潮,17投僅3中,三分球10投2中,只得到12分6助攻4籃板,創下本季個人得分新低。

