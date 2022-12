NBA／終結對戰太陽10連敗 唐西奇提早下班難掩興奮

獨行俠雖然在上季季後賽第二輪的搶7大戰淘汰太陽,但實際上在例行賽先前10次交手,獨行俠全都吞敗,包括今年開幕戰在一度領先22分優勢之下,還是慘遭逆轉。

今天獨行俠於主場再次迎接聯盟龍頭到來,彷彿要將過去例行賽的連敗連本帶利一次還清,首節就狠狠痛擊對手,取得18分領先優勢;獨行俠愈打愈順手,半場領先26分,整場最多贏到27分,早早就讓比賽進入垃圾時間。

🪄 33 PTS | 6 REB | 8 AST | 2 BLK @luka7doncic dropped yet another 30-piece as he led the @dallasmavs to the win in a rematch of last szn's Western Conference Semis! #MFFL pic.twitter.com/X6YT9raqBK