NBA／終結對戰太陽10連敗 唐西奇提早下班難掩興奮

獨行俠雖然在上季季後賽第二輪的搶7大戰淘汰太陽，但實際上在例行賽先前10次交手，獨行俠全都吞敗，包括今年開幕戰在一度領先22分優勢之下，還是慘遭逆轉。

今天獨行俠於主場再次迎接聯盟龍頭到來，彷彿要將過去例行賽的連敗連本帶利一次還清，首節就狠狠痛擊對手，取得18分領先優勢；獨行俠愈打愈順手，半場領先26分，整場最多贏到27分，早早就讓比賽進入垃圾時間。

🪄 33 PTS | 6 REB | 8 AST | 2 BLK @luka7doncic dropped yet another 30-piece as he led the @dallasmavs to the win in a rematch of last szn's Western Conference Semis! #MFFL pic.twitter.com/X6YT9raqBK — NBA (@NBA) December 6, 2022

獨行俠最終是以130比111大勝，這是他們自2019年11月29日至今首度在例行賽擊敗太陽。同時這也是太陽本季第2次失分超過130分，僅次於對爵士的134分。

前一場大破馬刺的太陽，在「背靠背」客場連戰的情況下慘敗，近3戰吞下2敗，與鵜鶘的差距僅剩0.5場，西區龍頭有可能換人坐。

唐西奇（Luka Doncic）20投12中，拿下33分8助攻6籃板2阻攻，開季22場出賽已經有17場破30分。難得可以提早三節打卡下班，唐西奇賽後也難掩興奮之情。「我真的特別開心，尤特別是考慮到明天還要去客場打背靠背的情況。」

丁威迪（Spencer Dinwiddie）得到21分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）17分；替補的伍德（Christian Wood）獲得18分9籃板5助攻，格林（Josh Green）16分5助攻4籃板。

近期狀態火燙的布克（Devin Booker），這場比賽嚴重失常，13投僅4中，只得到11分5助攻，得分創下賽季以來新低；艾頓（Deandre Ayton）20分8籃板3阻攻，佩恩（Cameron Payne）14分10助攻6籃板。

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