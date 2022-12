NBA／哈登復出低迷安比德犯滿 76人延長賽不敵火箭

因傷連續缺席14場比賽的哈登(James Harden),選在熟悉的休士頓主場正式回歸。不過久未出賽的他手感低迷,19投僅4中包括第四節和第1次延長賽兩次關鍵三分出手落空,加上安比德(Joel Embiid)提前6犯畢業,氣力放盡的76人在第2次延長賽中遭到火箭痛擊,最後以123比132飲恨落敗

火箭陣中6人得分雙位數,其中格林(Jalen Green)和波特(Kevin Porter Jr.)宛如兩把利刃不斷刺向76人心臟。格林雖然三分球7投0中,且出現7次失誤,但全場10次站上罰球線,拿下27分7助攻4籃板。

波特在第1次延長賽最後時刻的突破造成安比德第6次犯規,但他兩罰中一,無緣提前終結比賽;但第2次延長賽中,波特一開始就獨拿5分,給了76人莫大壓力。隨後史密斯(Jabari Smith)轟進三分球,加上格林2罰得手,火箭迫使費城最後1分半鐘僅得到1分,贏得這場馬拉松大戰。

史密斯獲得16分11籃板,替補的伊森(Tari Eason)也貢獻18分6籃板3抄截;老將葛登(Eric Gordon)和馬丁(KJ Martin Jr.)各拿14分。

哈登靠著10罰9中和命中4記三分球,得到21分7助攻4籃板,同時也發生7次失誤;哈里斯(Tobias Harris)轟進7顆三分球,拿到27分4籃板3抄截。

安比德在首次延長賽6犯畢業之前,當時76人仍以1分領先,但他在進攻中出現要命傳球失誤,失去進一步拉開比分的機會,之後的犯規也讓波特得以追平戰局,進而在2度延長塞勝出。安比德此戰21投12中包括17罰14中狂轟39分7籃板3助攻2抄截2阻攻。

雖然面對戰績聯盟倒數第4的火箭,但作客的76人卻難以佔到便宜,前三節打完還處於落後局面,第四節靠著安比德和哈登合拿17分,加上對手命中率跌到24%,才有追上的機會。正規時間結束前,哈登的三分球一度追平比分,但剩下5.4秒的外線嘗試卻被波特直接封下,失去致勝一擊的機會。

76人苦吞3連敗,又面臨到勝率5成保衛戰,排名也跌出東區前6強。

🚀 27 PTS

🚀 7 AST

🚀 4 REB

🚀 1 STL

🚀 38.3 FPTS



Jalen Green came up BIG in the @HoustonRockets 2OT win! #Rockets pic.twitter.com/uYCSYnBXeY