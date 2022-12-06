NBA／哈登復出低迷安比德犯滿 76人延長賽不敵火箭

因傷連續缺席14場比賽的哈登（James Harden），選在熟悉的休士頓主場正式回歸。不過久未出賽的他手感低迷，19投僅4中包括第四節和第1次延長賽兩次關鍵三分出手落空，加上安比德（Joel Embiid）提前6犯畢業，氣力放盡的76人在第2次延長賽中遭到火箭痛擊，最後以123比132飲恨落敗

火箭陣中6人得分雙位數，其中格林（Jalen Green）和波特（Kevin Porter Jr.）宛如兩把利刃不斷刺向76人心臟。格林雖然三分球7投0中，且出現7次失誤，但全場10次站上罰球線，拿下27分7助攻4籃板。

波特在第1次延長賽最後時刻的突破造成安比德第6次犯規，但他兩罰中一，無緣提前終結比賽；但第2次延長賽中，波特一開始就獨拿5分，給了76人莫大壓力。隨後史密斯（Jabari Smith）轟進三分球，加上格林2罰得手，火箭迫使費城最後1分半鐘僅得到1分，贏得這場馬拉松大戰。

史密斯獲得16分11籃板，替補的伊森（Tari Eason）也貢獻18分6籃板3抄截；老將葛登（Eric Gordon）和馬丁（KJ Martin Jr.）各拿14分。

哈登靠著10罰9中和命中4記三分球，得到21分7助攻4籃板，同時也發生7次失誤；哈里斯（Tobias Harris）轟進7顆三分球，拿到27分4籃板3抄截。

安比德在首次延長賽6犯畢業之前，當時76人仍以1分領先，但他在進攻中出現要命傳球失誤，失去進一步拉開比分的機會，之後的犯規也讓波特得以追平戰局，進而在2度延長塞勝出。安比德此戰21投12中包括17罰14中狂轟39分7籃板3助攻2抄截2阻攻。

雖然面對戰績聯盟倒數第4的火箭，但作客的76人卻難以佔到便宜，前三節打完還處於落後局面，第四節靠著安比德和哈登合拿17分，加上對手命中率跌到24%，才有追上的機會。正規時間結束前，哈登的三分球一度追平比分，但剩下5.4秒的外線嘗試卻被波特直接封下，失去致勝一擊的機會。

76人苦吞3連敗，又面臨到勝率5成保衛戰，排名也跌出東區前6強。

🚀 27 PTS

🚀 7 AST

🚀 4 REB

🚀 1 STL

🚀 38.3 FPTS



Jalen Green came up BIG in the @HoustonRockets 2OT win! #Rockets pic.twitter.com/uYCSYnBXeY — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 6, 2022

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