快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

NBA／哈登復出低迷安比德犯滿 76人延長賽不敵火箭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登缺席14場比賽後回歸。 路透社
哈登缺席14場比賽後回歸。 路透社

因傷連續缺席14場比賽的哈登（James Harden），選在熟悉的休士頓主場正式回歸。不過久未出賽的他手感低迷，19投僅4中包括第四節和第1次延長賽兩次關鍵三分出手落空，加上安比德（Joel Embiid）提前6犯畢業，氣力放盡的76人在第2次延長賽中遭到火箭痛擊，最後以123比132飲恨落敗

火箭陣中6人得分雙位數，其中格林（Jalen Green）和波特（Kevin Porter Jr.）宛如兩把利刃不斷刺向76人心臟。格林雖然三分球7投0中，且出現7次失誤，但全場10次站上罰球線，拿下27分7助攻4籃板。

波特在第1次延長賽最後時刻的突破造成安比德第6次犯規，但他兩罰中一，無緣提前終結比賽；但第2次延長賽中，波特一開始就獨拿5分，給了76人莫大壓力。隨後史密斯（Jabari Smith）轟進三分球，加上格林2罰得手，火箭迫使費城最後1分半鐘僅得到1分，贏得這場馬拉松大戰。

史密斯獲得16分11籃板，替補的伊森（Tari Eason）也貢獻18分6籃板3抄截；老將葛登（Eric Gordon）和馬丁（KJ Martin Jr.）各拿14分。

哈登靠著10罰9中和命中4記三分球，得到21分7助攻4籃板，同時也發生7次失誤；哈里斯（Tobias Harris）轟進7顆三分球，拿到27分4籃板3抄截。

安比德在首次延長賽6犯畢業之前，當時76人仍以1分領先，但他在進攻中出現要命傳球失誤，失去進一步拉開比分的機會，之後的犯規也讓波特得以追平戰局，進而在2度延長塞勝出。安比德此戰21投12中包括17罰14中狂轟39分7籃板3助攻2抄截2阻攻。

雖然面對戰績聯盟倒數第4的火箭，但作客的76人卻難以佔到便宜，前三節打完還處於落後局面，第四節靠著安比德和哈登合拿17分，加上對手命中率跌到24%，才有追上的機會。正規時間結束前，哈登的三分球一度追平比分，但剩下5.4秒的外線嘗試卻被波特直接封下，失去致勝一擊的機會。

76人苦吞3連敗，又面臨到勝率5成保衛戰，排名也跌出東區前6強。

相關新聞

NBA／雷納德回歸上演致勝跳投 快艇驚險擊退黃蜂

本季僅出賽5場的雷納德（Kawhi Leonard）今天連同喬治（Paul George）一起傷癒復出。雷納德全場15投7中拿下16分6籃板2助攻，更在第四節剩下1.4秒持球單打投進致勝中距離跳投，幫

NBA／終結對戰太陽10連敗 唐西奇提早下班難掩興奮

獨行俠雖然在上季季後賽第二輪的搶7大戰淘汰太陽，但實際上在例行賽先前10次交手，獨行俠全都吞敗，包括今年開幕戰在一度領先22分優勢之下，還是慘遭逆轉。 今天獨行俠於主場再次迎接聯盟龍頭到來，彷彿

NBA／安戴托昆波連7場破30分 公鹿隊史自賈霸後首見

面對全聯盟戰績墊底的魔術，作客的公鹿險些在第四節翻船，從領先16分的優勢被追到僅有4分差，所幸安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現一哥價值，他在最後時刻獨拿5分，幫助球隊穩住局

NBA／泰托姆第三節爆發逆轉暴龍 綠衫軍率先奪第20勝

前一場靠著雙槍強勢表現在客場力壓籃網的塞爾蒂克，馬不停蹄趕往多倫多作客。不過綠衫軍諸將未見疲態，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分12籃板3助攻的帶領下，以116比110擊敗暴龍，近8戰拿

NBA／柯瑞得分開季新低 溜馬二輪新秀爆發滅勇士

尋求近7戰中第6勝的勇士，卻在主場遭遇到溜馬的強力挑戰，即使對方折損了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和透納（Myles Turner）兩名主力，但勇士整場比賽幾乎都陷入落後追趕的困境之

NBA／哈登復出低迷安比德犯滿 76人延長賽不敵火箭

因傷連續缺席14場比賽的哈登（James Harden），選在熟悉的休士頓主場正式回歸。不過久未出賽的他手感低迷，19投僅4中包括第四節和第1次延長賽兩次關鍵三分出手落空，加上安比德（Joel Emb

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。