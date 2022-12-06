NBA／安戴托昆波連7場破30分 公鹿隊史自賈霸後首見

面對全聯盟戰績墊底的魔術，作客的公鹿險些在第四節翻船，從領先16分的優勢被追到僅有4分差，所幸安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現一哥價值，他在最後時刻獨拿5分，幫助球隊穩住局面，隨後哈勒戴（Jrue Holiday）再以兩罰鎖定勝局。公鹿最終是以109比102勝出，對戰魔術取得12連勝。

安戴托昆波上場33分鐘21投12中，攻下34分13籃板5助攻2阻攻，根據統計，他已經連續7場比賽至少拿到30分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後首位有此表現的公鹿球員。前一次有公鹿球員連8場破30分，已經要追溯到1972年了，而該賽季賈霸也曾達成連續16場破30分的表現。

💪 Giannis dominated in a @Bucks road win! #FearTheDeer



34 PTS

13 REB

5 AST

2 BLK

57.1% FG

62.1 FPTS pic.twitter.com/NI7mze1XLH — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 6, 2022

哈勒戴17分10助攻8籃板2抄截，他生涯抄截次數達1296次，超越史普利威爾（Latrell Sprewell），排名史上第74。波提斯（Bobby Portis）18分10籃板，本季累積14次雙十，和戴維斯（Anthony Davis）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）並列聯盟第一；米道頓（Khris Middleton）仍在尋找手感，11投僅1中得到5分5助攻。

狀元班切羅（Paolo Banchero）雖然16投僅4中，進攻狀態欠佳，但卻造成對手大量犯規，全場15次站上罰球線，最後他拿下20分12籃板7助攻；F.華格納（Franz Wagner）25分6籃板，提前犯滿的M.華格納（Moritz Wagner）則有19分12籃板4助攻，佛爾茲（Markelle Fultz）20分4籃板2助攻2抄截。

公鹿取得2連勝，目前在東區緊追塞爾蒂克，不過雙方之間仍有2場勝差。

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