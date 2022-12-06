快訊

1個百分點的堅持！蔣萬安視李四川為從政生涯貴人

評／回顧江澤民昔日對台政策 兩岸交往模糊空間不再

論文門再燒！醫師質疑：陳明通指導的學位論文 為何能逾5年不公開？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安戴托昆波連7場破30分 公鹿隊史自賈霸後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
公鹿當家球星安戴托昆波。 路透社
公鹿當家球星安戴托昆波。 路透社

面對全聯盟戰績墊底的魔術，作客的公鹿險些在第四節翻船，從領先16分的優勢被追到僅有4分差，所幸安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現一哥價值，他在最後時刻獨拿5分，幫助球隊穩住局面，隨後哈勒戴（Jrue Holiday）再以兩罰鎖定勝局。公鹿最終是以109比102勝出，對戰魔術取得12連勝。

安戴托昆波上場33分鐘21投12中，攻下34分13籃板5助攻2阻攻，根據統計，他已經連續7場比賽至少拿到30分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後首位有此表現的公鹿球員。前一次有公鹿球員連8場破30分，已經要追溯到1972年了，而該賽季賈霸也曾達成連續16場破30分的表現。

哈勒戴17分10助攻8籃板2抄截，他生涯抄截次數達1296次，超越史普利威爾（Latrell Sprewell），排名史上第74。波提斯（Bobby Portis）18分10籃板，本季累積14次雙十，和戴維斯（Anthony Davis）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）並列聯盟第一；米道頓（Khris Middleton）仍在尋找手感，11投僅1中得到5分5助攻。

狀元班切羅（Paolo Banchero）雖然16投僅4中，進攻狀態欠佳，但卻造成對手大量犯規，全場15次站上罰球線，最後他拿下20分12籃板7助攻；F.華格納（Franz Wagner）25分6籃板，提前犯滿的M.華格納（Moritz Wagner）則有19分12籃板4助攻，佛爾茲（Markelle Fultz）20分4籃板2助攻2抄截。

公鹿取得2連勝，目前在東區緊追塞爾蒂克，不過雙方之間仍有2場勝差。

相關新聞

NBA／雷納德回歸上演致勝跳投 快艇驚險擊退黃蜂

本季僅出賽5場的雷納德（Kawhi Leonard）今天連同喬治（Paul George）一起傷癒復出。雷納德全場15投7中拿下16分6籃板2助攻，更在第四節剩下1.4秒持球單打投進致勝中距離跳投，幫

NBA／安戴托昆波連7場破30分 公鹿隊史自賈霸後首見

面對全聯盟戰績墊底的魔術，作客的公鹿險些在第四節翻船，從領先16分的優勢被追到僅有4分差，所幸安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現一哥價值，他在最後時刻獨拿5分，幫助球隊穩住局

NBA／泰托姆第三節爆發逆轉暴龍 綠衫軍率先奪第20勝

前一場靠著雙槍強勢表現在客場力壓籃網的塞爾蒂克，馬不停蹄趕往多倫多作客。不過綠衫軍諸將未見疲態，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分12籃板3助攻的帶領下，以116比110擊敗暴龍，近8戰拿

NBA／上週最佳球員 戴維斯、杜蘭特狀態火燙獲選

NBA官方宣佈，上週表現火燙的戴維斯（Anthony Davis）和籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）分別獲選上週東西最佳球員。 戴維斯上週場均攻下37.8分13籃板3助攻3.3阻攻

NBA／艾爾瓦拉多38分寫紀錄 專家建議合約該轉全額保障

鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在對金塊一戰中，替補上場狂飆38分，包括轟進8顆三分球，得分和三分球皆雙雙創下生涯新高。 艾爾瓦拉多賽後笑著表示隊友一直鼓舞他要拿40分。「38分

NBA／巴克利力挺全明星賽先發 亞歷山大：感謝獲得認可

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）日前曾對外表示，自己將力挺雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季入選全明星賽，同時還希望他能成為先發球員。後者今天也

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。