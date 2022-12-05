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NBA／艾爾瓦拉多38分寫紀錄 專家建議合約該轉全額保障

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
狂砍38分的鵜鶘小將艾爾瓦拉多，本季保障年薪僅110萬美元。 路透社
狂砍38分的鵜鶘小將艾爾瓦拉多，本季保障年薪僅110萬美元。 路透社

鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在對金塊一戰中，替補上場狂飆38分，包括轟進8顆三分球，得分和三分球皆雙雙創下生涯新高。

艾爾瓦拉多賽後笑著表示隊友一直鼓舞他要拿40分。「38分和40分還是有差別的，所以你看到最後兩個回合，我一直努力去得分。不過能拿下38分並帶走勝利，這結果還是很棒。」

談到艾爾瓦拉多的紀錄之夜，威廉森（Zion Williamson）說：「我看到他帶來的能量，這不僅僅是單場38分。我一直告訴他要做自己，他就是我們球隊的X因素。」

比賽結束後，艾爾瓦拉多在推特上寫道：「多麼美好的夜晚，感謝你們。」此外在接受採訪時，艾爾瓦拉多亦透露自己大學時期最高得分是29分還是28分。「我不是一個得分好手。」

「這真的太神奇了。來到這裡改變了我的心態，紐奧良讓我感到很溫暖，讓我想一直去做自己，這感覺很特別。」艾爾瓦拉多說。

儘管已經是球隊輪替陣容不可或缺的一份子，但艾爾瓦拉多其實本季合約僅156萬美元，其中只有110萬是受保障。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也不忘在推特上建議鵜鶘，是時候該把艾爾瓦拉多的合約轉為全額保障。

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