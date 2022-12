NBA／艾爾瓦拉多38分寫紀錄 專家建議合約該轉全額保障

鵜鶘小將艾爾瓦拉多(Jose Alvarado)在對金塊一戰中,替補上場狂飆38分,包括轟進8顆三分球,得分和三分球皆雙雙創下生涯新高。

艾爾瓦拉多賽後笑著表示隊友一直鼓舞他要拿40分。「38分和40分還是有差別的,所以你看到最後兩個回合,我一直努力去得分。不過能拿下38分並帶走勝利,這結果還是很棒。」

談到艾爾瓦拉多的紀錄之夜,威廉森(Zion Williamson)說:「我看到他帶來的能量,這不僅僅是單場38分。我一直告訴他要做自己,他就是我們球隊的X因素。」

比賽結束後,艾爾瓦拉多在推特上寫道:「多麼美好的夜晚,感謝你們。」此外在接受採訪時,艾爾瓦拉多亦透露自己大學時期最高得分是29分還是28分。「我不是一個得分好手。」

「這真的太神奇了。來到這裡改變了我的心態,紐奧良讓我感到很溫暖,讓我想一直去做自己,這感覺很特別。」艾爾瓦拉多說。

儘管已經是球隊輪替陣容不可或缺的一份子,但艾爾瓦拉多其實本季合約僅156萬美元,其中只有110萬是受保障。薪資專家馬克斯(Bobby Marks)也不忘在推特上建議鵜鶘,是時候該把艾爾瓦拉多的合約轉為全額保障。

