NBA／艾爾瓦拉多38分寫紀錄 專家建議合約該轉全額保障
鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在對金塊一戰中，替補上場狂飆38分，包括轟進8顆三分球，得分和三分球皆雙雙創下生涯新高。
艾爾瓦拉多賽後笑著表示隊友一直鼓舞他要拿40分。「38分和40分還是有差別的，所以你看到最後兩個回合，我一直努力去得分。不過能拿下38分並帶走勝利，這結果還是很棒。」
談到艾爾瓦拉多的紀錄之夜，威廉森（Zion Williamson）說：「我看到他帶來的能量，這不僅僅是單場38分。我一直告訴他要做自己，他就是我們球隊的X因素。」
比賽結束後，艾爾瓦拉多在推特上寫道：「多麼美好的夜晚，感謝你們。」此外在接受採訪時，艾爾瓦拉多亦透露自己大學時期最高得分是29分還是28分。「我不是一個得分好手。」
「這真的太神奇了。來到這裡改變了我的心態，紐奧良讓我感到很溫暖，讓我想一直去做自己，這感覺很特別。」艾爾瓦拉多說。
儘管已經是球隊輪替陣容不可或缺的一份子，但艾爾瓦拉多其實本季合約僅156萬美元，其中只有110萬是受保障。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也不忘在推特上建議鵜鶘，是時候該把艾爾瓦拉多的合約轉為全額保障。
Jose Alvarado receives a standing ovation after his career night in the @PelicansNBA win!— NBA (@NBA) December 4, 2022
🔥 38 PTS (12/19 FGM) *career-high*
🔥 8 3PM *career-high* pic.twitter.com/RSYQjzfc5b
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言