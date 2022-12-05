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NBA／楊恩缺戰幕後原因曝光 傳與主帥發生爭執

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老鷹當家球星楊恩。 路透社
老鷹當家球星楊恩。 路透社

楊恩（Trae Young）缺席了上週對金塊的比賽，不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，楊恩缺席原因不僅僅只有肩傷問題，他和總教練麥克米倫（Nate McMillan）在球隊訓練時發生衝突，兩人出現激烈爭執。

據悉，當時麥克米倫詢問楊恩是否要參與投籃訓練和對金塊的比賽，楊恩表明了想要缺席訓練以治療肩傷，並且要晚點再決定是否要出席對金塊一戰。

但麥克米倫對於這樣的做法並不認同，他認為楊恩如果要缺席投籃訓練，那麼對金塊的比賽他只能選擇替補出賽，抑或是直接掛免戰牌。之後楊恩選擇了缺賽。

該場比賽老鷹雖然少了楊恩、柯林斯（John Collins）、杭特（De'Andre Hunter）3名先發主力，不過在墨瑞（Dejounte Murray）和新秀葛里芬（AJ Griffin）合拿58分的帶動下，以117比109獲勝。

媒體指出，老鷹沒有因這起事件對楊恩進行紀律處分，不過類似的矛盾衝突似乎已經成為老鷹今年休息室關係緊張的縮影。甚至球團季初還多次召開球隊會議來是解決內部問題

楊恩的5年頂級合約才開始踏入第一年，麥克米倫則是第3年執掌教鞭。消息人士透露，雖然老鷹將帥之間關係顯得緊張，但麥克米倫的帥位仍是穩固。

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