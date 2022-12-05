NBA／巴克利力挺全明星賽先發 亞歷山大：感謝獲得認可
名人堂球星巴克利（Charles Barkley）日前曾對外表示，自己將力挺雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季入選全明星賽，同時還希望他能成為先發球員。後者今天也對此回應，感謝巴克利對於他的聲援。
亞歷山大在採訪時說到，感謝大家對他的看好，但他本季有自己的目標會繼續努力，「這很酷。得到認可的感覺很棒，但這並不是我每天全力以赴的目標，我們是一支很棒的球隊，有非常多新秀努力於NBA找到自己的地位，而我的工作就是帶領他們。」
此外，亞歷山大也認為若更專注於提升自己，將會帶動球隊的進步。「我認為我們現在正在努力強化自己，這也是我正在努力的地方。」
綜觀本季，亞歷山大出賽21場，場均能繳出31.1分4.7籃板6助攻，高居得分榜第3；投籃命中率也來到51%的超高效率，在最近10場比賽中，僅有1場得分低於30分。
🇨🇦 Les nuits se suivent et se ressemblent pour Shai Gilgeous-Alexander… ça en devient presque lassant.— Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) December 4, 2022
33 points
6 passes
3 interceptions
10/17 au tir
12/12 aux lancers
⭐️pic.twitter.com/JwBWiAJKCJ
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