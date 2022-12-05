快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

NBA／巴克利力挺全明星賽先發 亞歷山大：感謝獲得認可

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆一哥亞歷山大再度進化。 法新社
雷霆一哥亞歷山大再度進化。 法新社

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）日前曾對外表示，自己將力挺雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季入選全明星賽，同時還希望他能成為先發球員。後者今天也對此回應，感謝巴克利對於他的聲援。

亞歷山大在採訪時說到，感謝大家對他的看好，但他本季有自己的目標會繼續努力，「這很酷。得到認可的感覺很棒，但這並不是我每天全力以赴的目標，我們是一支很棒的球隊，有非常多新秀努力於NBA找到自己的地位，而我的工作就是帶領他們。」

此外，亞歷山大也認為若更專注於提升自己，將會帶動球隊的進步。「我認為我們現在正在努力強化自己，這也是我正在努力的地方。」

綜觀本季，亞歷山大出賽21場，場均能繳出31.1分4.7籃板6助攻，高居得分榜第3；投籃命中率也來到51%的超高效率，在最近10場比賽中，僅有1場得分低於30分。

相關新聞

NBA／布克、艾頓領銜賞馬刺11連敗 太陽近10戰奪8勝

面對連敗不停的馬刺，近來手感火燙已經連續3場破40分的布克（Devin Booker）也無須特別飆分。太陽靠著陣中6人得分雙位數包括3人破20分的均衡火力，第二節直接衝垮馬刺防線，全場最多領先達44分

NBA／戴維斯連兩戰數據大爆發 49年來第一人

戴維斯（Anthony Davis）在對巫師一戰狂砍55分17籃板3阻攻，寫下生涯次高得分紀錄。這是戴維斯生涯第5次破50分，也是在湖人的第2次，成為隊史第8位有此表現的球員。 加上前一場對公鹿

NBA／柯瑞超神三分影片引瘋傳 外媒證實：有經過剪接

勇士開季至今穩坐西區第6，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日在訓練時，嘗試連續投進5顆飛躍全場的超大號三分球，球球空心入網，更引來多位球星留言轉發。 mark him as a m

NBA／巴克利力挺全明星賽先發 亞歷山大：感謝獲得認可

名人堂球星巴克利（Charles Barkley）日前曾對外表示，自己將力挺雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在本季入選全明星賽，同時還希望他能成為先發球員。後者今天也

NBA／楊恩缺戰幕後原因曝光 傳與主帥發生爭執

楊恩（Trae Young）缺席了上週對金塊的比賽，不過根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，楊恩缺席原因不僅僅只有肩傷問題，他和總教練麥克米倫（Na

NBA／盛讚葛蘭特全能 里拉德：球隊夢寐以求的前鋒

因小腿拉傷缺席7場比賽的里拉德（Damian Lillard），在今天主場迎戰溜馬的比賽中回歸。里拉德命中5記三分球拿下21分6助攻4籃板，搭配葛蘭特（Jerami Grant）的28分和西蒙斯（An

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。