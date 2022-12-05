NBA／戴維斯連兩戰數據大爆發 49年來第一人

戴維斯（Anthony Davis）在對巫師一戰狂砍55分17籃板3阻攻，寫下生涯次高得分紀錄。這是戴維斯生涯第5次破50分，也是在湖人的第2次，成為隊史第8位有此表現的球員。

加上前一場對公鹿飆出44分10籃板，戴維斯是布萊恩（Kobe Bryant）之後首位連兩戰破40分的湖人球員，更成為1973-74年以來唯一一位在連兩場比賽中合計得到99分27籃板6阻攻的球員；同時也是湖人隊史繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位連兩戰至少拿到40分10籃板的球員。

此外，戴維斯成為自1969年以來湖人首位單場拿到至少50分15籃板3阻攻且命中率高於7成的球員；若以全聯盟來看，前一位有如此表現的球員已經要追溯到199年的尤恩（Patrick Ewing），當時他以71%命中率得到50分15籃板3阻攻。

MY GOODNESS ANTHONY DAVIS!



🔥 55 PTS (season-high)

🔥 17 REB

🔥 3 BLK

🔥 73.3% FG

🔥 83.9 FPTS



SHEESH 😱 pic.twitter.com/0xxaKmyYyx — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 5, 2022

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