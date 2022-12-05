NBA／柯瑞超神三分影片引瘋傳 外媒證實：有經過剪接

勇士開季至今穩坐西區第6，而當家球星柯瑞（Stephen Curry）近日在訓練時，嘗試連續投進5顆飛躍全場的超大號三分球，球球空心入網，更引來多位球星留言轉發。

mark him as a menace to society 😂😂 wtf yooo this crayo 🤦🏽‍♂️🔥 https://t.co/JdjjLNs0ot — Ja Morant (@JaMorant) 2022年12月5日

柯瑞本次「超遠三分」的訓練影片，吸引了伊巴卡（Serge Ibaka）、退役射手漢米爾頓（Richard Hamilton）等球員來留言，此外灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）還為此特地發文寫道：「把他列為對社會的威脅。」藉此讚賞柯瑞的神射功力。目前仍是自由球員的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也在莫蘭特的轉發影片下留言，「如果你想這樣做你也可以的，兄弟。」

柯瑞這段超神影片也引發真假的議論，不過美聯社記者麥考利（Janie McCauley）在詢問過勇士球團獲得證實，該影片其實是透過剪接而成，並非真的。

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