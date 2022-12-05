NBA／盛讚葛蘭特全能 里拉德：球隊夢寐以求的前鋒

因小腿拉傷缺席7場比賽的里拉德（Damian Lillard），在今天主場迎戰溜馬的比賽中回歸。里拉德命中5記三分球拿下21分6助攻4籃板，搭配葛蘭特（Jerami Grant）的28分和西蒙斯（Anfernee Simons）的22分6助攻，拓荒者第三節轟進39分，將比分拉開到19分差，奠定贏球基礎，以116比100收下2連勝，並且讓溜馬吞下3連敗。

賽後談到復出後的表現，里拉德表示：「我感覺蠻不錯的，我想要回到比賽狀態中，看看我的感受如何。我現在感覺很好。我已經缺席了很久時間，我認為我可以上場帶來影響，為大家創造機會。只要我帶著那樣的心態，要融入比賽並不難。」

在里拉德缺席期間，葛蘭特和西蒙斯可說是扛下進攻重擔，在這場比賽的第三節中，兩人合力拿下23分，帶動拓荒者一舉拉開比分。

對於葛蘭特的發揮，里拉德也不吝讚美。「他是我們夢寐以求許久的前鋒。他可以命中三分球，可以扛到內線，具備出色的運動能力，他是全方位的球員。他讓我打得更加輕鬆，也讓我們球隊變得更棒。」

希爾德（Buddy Hield）拿到22分11籃板，透納（Myles Turner）24分9籃板。「我們需要維持48分鐘的強度。」透納說。

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