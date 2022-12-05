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NBA／布克、艾頓領銜賞馬刺11連敗 太陽近10戰奪8勝
面對連敗不停的馬刺，近來手感火燙已經連續3場破40分的布克（Devin Booker）也無須特別飆分。太陽靠著陣中6人得分雙位數包括3人破20分的均衡火力，第二節直接衝垮馬刺防線，全場最多領先達44分，輕鬆地以133比95痛宰對手。
太陽最近10場比賽奪下8勝，和湖人、鵜鶘、塞爾蒂克並列聯盟近期狀態最出色的球隊。太陽仍穩坐西區龍頭之位，在沒有保羅（Chris Paul）的情況下，如此成績著實難能可貴。
雖然沒有刻意挑戰連4場破40分的紀錄，但布克今天得到20分8助攻，還是完成連續11場至少20分；艾頓（Deandre Ayton）拿到25分10籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）20分4籃板3助攻，薩里奇（Dario Saric）17分。
太陽全隊傳出賽季最高的38次助攻，投籃命中率達到52.1%，其中三分球37投19中。
馬刺吞下11連敗，這是球隊自1989年以來最長的連敗紀錄，當年馬刺曾遭逢13連敗，最終是以21勝61敗坐收。
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