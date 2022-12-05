NBA／鵜鶘小將狂飆38分 創落選新秀替補得分紀錄
以拚勁十足的球風廣受歡迎的鵜鶘小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），在今天面對金塊的比賽中，替補上場外線有如神助，全場19投12中包括砍進8顆三分球，狂飆38分，得分和三分球皆創生涯新高，也讓滿場球迷忍不住高呼他的名字。
鵜鶘最終是以121比106擊碎金塊，收下4連勝，並在最近11場比賽中取得9勝，排名也超越了金塊，躍居西區第2，僅落後太陽1場勝差。
根據統計，艾爾瓦拉多成為1970-71年賽季以來替補出賽單場得分最高的落選新秀。
「當我命中那個快攻三分球時，我就心想，這會是漫長的一晚。那些出手我感覺都很好，當你在打比賽時，你可以區分區這會是什麼樣的夜晚，我有感覺到了。但更重要的是，隊友們都是以正確的心態上場比賽，他們一直告訴我要做自己，特別是威廉森（Zion Williamson），所以我找到了空檔然後出手命中。」艾爾瓦拉多說。
近況出色的威廉森，這場比賽又以17投9中拿下25分6籃板4助攻；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和墨菲（Trey Murphy III）也是得分兩位數。替補的厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）則有12分8籃板。
金塊在第四節一度追到10分差，但艾爾瓦拉多上場後就獨拿10分，幫助鵜鶘重新拉開比分差距。「他殺死了我們。」布朗（Bruce Brown）說。
約柯奇（Nikola Jokic）繳出32分16籃板9助攻的準大三元表現，葛登（Aaron Gordon）19分8籃板，穆雷（Jamal Murray）18分5助攻4籃板。
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