NBA／生涯10次至少30分10助攻 莫蘭特居灰熊隊史首位

面對東區後段班的活塞，灰熊打來格外輕鬆，在全場一路領先情況下，最多曾贏到22分，最終以122比112收下客場勝利。灰熊擺脫先前5戰4敗的陰霾，最近5戰奪下4勝。

灰熊上半場以超過5成命中率得到69分，取得12分領先優勢；第三節莫蘭特（Ja Morant）獨拿21分，創下生涯單節得分新高，幫助灰熊進一步將比分差距擴大到18分。

MY GOODNESS JA MORANT🔨



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莫蘭特此戰攻下33分10助攻5籃板，生涯累積10次至少30分10助攻，居灰熊隊史首位；布魯克斯（Dillon Brooks）和傑克森（Jaren Jackson Jr.）各拿到22分，克拉克（Brandon Clarke）14分14籃板。

活塞陣中以替補的比伊（Saddiq Bey）24分7助攻6籃板表現較佳，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到18分。

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