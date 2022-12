NBA／生涯10次至少30分10助攻 莫蘭特居灰熊隊史首位

面對東區後段班的活塞,灰熊打來格外輕鬆,在全場一路領先情況下,最多曾贏到22分,最終以122比112收下客場勝利。灰熊擺脫先前5戰4敗的陰霾,最近5戰奪下4勝。

灰熊上半場以超過5成命中率得到69分,取得12分領先優勢;第三節莫蘭特(Ja Morant)獨拿21分,創下生涯單節得分新高,幫助灰熊進一步將比分差距擴大到18分。

