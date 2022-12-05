NBA／綠衫軍雙槍合砍63分 客場力壓籃網雙星

上季季後賽首輪慘遭塞爾蒂克橫掃剃光頭的籃網，今年賽季首度交手還是難以克服這座高牆。

雙槍布朗（Jaylen Brown）和泰托姆（Jayson Tatum）聯手攻下63分，力壓籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）的49分，綠衫軍從首節後段逐漸掌控局面，雖然第三節進攻當機，給了對手追近比分的機會，但籃網還是無法扭轉劣勢，末節雙方差距擴大到全場最多的16分差。最終塞爾蒂克仍是以103比92帶走勝利。

Jaylen Brown: career-high 4 blocks tonight ⬇️ pic.twitter.com/bQCM6WgCZt — Taylor Snow (@taylorcsnow) December 5, 2022

塞爾蒂克走出上一戰延長賽敗給熱火的陰影，在客場6連戰的首場比賽打出好兆頭，同時也斬斷籃網近期的4連勝。目前塞爾蒂克仍是以19勝5敗穩坐聯盟龍頭之位。

布朗攻下34分10籃板4阻攻2抄截，其中首節獨拿20分，這是他近6場比賽第4次突破30分，阻攻數也創個人生涯新高；泰托姆拿到29分11籃板4抄截，不過出現多達9次失誤。

波格登（Malcolm Brogdon）替補貢獻13分8籃板8助攻，威廉斯（Grant Williams）10分5籃板3抄截。

杜蘭特24投13中飆出31分7籃板5助攻2抄截2阻攻的全能數據，但也發生8次失誤；厄文手感欠佳，21投僅7中，獲得18分籃板5助攻。哈里斯（Joe Harris）13分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）9分14籃板2阻攻。

商品推薦