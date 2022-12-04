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PLG／攻城獅熄火 領航猿踢館奪第2勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅隊洋將特壞（左）雖有「雙10」演出，球隊仍不敵領航猿隊。圖／攻城獅隊提供
攻城獅隊洋將特壞（左）雖有「雙10」演出，球隊仍不敵領航猿隊。圖／攻城獅隊提供

桃園璞園領航猿隊今天在盧峻翔23分領軍下「踢館」成功，以94：80擊敗新竹街口攻城獅隊，奪下本季第2勝。

攻城獅今天進行「獅黑召集令」主題日第二戰，吸引4062位「獅紫軍」進場獅吼，但上半場攻城獅因命中率偏低而陷入苦戰，領航猿最多領先到15分，下半場也維持領先，以兩位數差距止敗，也讓攻城獅團隊得分寫下本季次低，僅優於上月出戰新北國王的78分。

領航猿今天以盧峻翔23分最佳，洋將艾爾斯15分、15籃板；攻城獅以外援特壞22分、12籃板最佳，辛巴19分、14籃板。

沒能幫助球隊取勝，特壞說：「本周末對戰夢想家與領航猿，對手都展現高強度的防守，今天我嘗試積極進攻籃框，但實在錯失太多投籃，但這賽季有40場比賽，我們下周會做足準備再次對戰領航猿！」

攻城獅今天外線33投僅8中，命中率不到2成5，反觀領航猿外線27投10中，兩位本土內線林正和陳冠全合計5次三分球出手就命中4球。

雖沒能捍衛主場勝利，攻城獅教頭林冠綸仍肯定所有球員表現，「今天所有上場的球員依舊果斷出手，只是我們命中率偏低，但對手命中率高。」攻城獅本周出賽3場，林冠綸坦言球員體能可能受影響，「球員在場上較難展現應有的防守強度與投籃命中率，下周我們會將本周失去的東西討回來。」

PLG

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