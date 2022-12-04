T1聯盟／愛禮狂轟破紀錄56分 英熊驚險退獵鷹

加入台啤英熊隊的第3場比賽，外援愛禮今天上半場就攻下28分，下半場再追加28分，單場56分打破前隊友阿巴西上季締造的單場最高52分紀錄，率隊驚險以112：108擊退台南台鋼獵鷹隊留下主場勝利。

愛禮上季效力新北中信特攻隊，當時曾以「厄力」譯名繳出單場48分、13籃板和12助攻的「大三元」數據，本季轉戰英熊以新譯名出發，首戰就扮演「準絕殺」功臣，今天再展現飆分能力，上半場19投10中轟下28分，助隊以53：51領先獵鷹。

獵鷹洋將阿修羅的發揮助隊第三節一度75：75戰平，蔣淯安馬上回敬超前外線，加上愛禮單節再轟18分，三節打完仍維持84：81微幅領先。

第四節愛禮首度出手又是2分入袋，但英熊開節4分半鐘就只有愛禮這2分，遭獵鷹打出13：2猛攻，直到7分21秒蔣淯安兩罰俱中才終結得分荒；李啟瑋外線補刀後英熊追到91：94，加上愛禮和蔣淯安聯手發揮，英熊再以108：107要回領先。

獵鷹靠罰球追平，但蔣淯安最後24.5秒籃下追下進攻籃板補進超前分，接續李啟瑋再靠獵鷹失誤快攻放進保險分，最終就以112：108驚險奪勝。

愛禮三節打完攻下46分，第四節再有10分進帳，單場56分刷新T1聯盟紀錄；蔣淯安全場19分有11分集中在第四節，也是主場奪勝功臣。

獵鷹以外援德古拉28分、16籃板最佳，本土簡偉儒20分，今天壽星谷毛唯嘉也有15分演出，但逆轉仍差一步，吞下2連敗。

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