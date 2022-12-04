快訊

WSJ：鴻海鄭州廠抗爭事件 促使蘋果加速生產撤出中國

500趴2022／3天湧破12萬人次 名攤光速完售、周興哲壓軸登場

開始獲利！宏達電旗下VR事業群 傳將赴美上市掛牌

T1聯盟／愛禮狂轟破紀錄56分 英熊驚險退獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英熊隊洋將愛禮狂轟56分，改寫T1聯盟單場最高分紀錄。圖／T1聯盟提供
英熊隊洋將愛禮狂轟56分，改寫T1聯盟單場最高分紀錄。圖／T1聯盟提供

加入台啤英熊隊的第3場比賽，外援愛禮今天上半場就攻下28分，下半場再追加28分，單場56分打破前隊友阿巴西上季締造的單場最高52分紀錄，率隊驚險以112：108擊退台南台鋼獵鷹隊留下主場勝利。

愛禮上季效力新北中信特攻隊，當時曾以「厄力」譯名繳出單場48分、13籃板和12助攻的「大三元」數據，本季轉戰英熊以新譯名出發，首戰就扮演「準絕殺」功臣，今天再展現飆分能力，上半場19投10中轟下28分，助隊以53：51領先獵鷹。

獵鷹洋將阿修羅的發揮助隊第三節一度75：75戰平，蔣淯安馬上回敬超前外線，加上愛禮單節再轟18分，三節打完仍維持84：81微幅領先。

第四節愛禮首度出手又是2分入袋，但英熊開節4分半鐘就只有愛禮這2分，遭獵鷹打出13：2猛攻，直到7分21秒蔣淯安兩罰俱中才終結得分荒；李啟瑋外線補刀後英熊追到91：94，加上愛禮和蔣淯安聯手發揮，英熊再以108：107要回領先。

獵鷹靠罰球追平，但蔣淯安最後24.5秒籃下追下進攻籃板補進超前分，接續李啟瑋再靠獵鷹失誤快攻放進保險分，最終就以112：108驚險奪勝。

愛禮三節打完攻下46分，第四節再有10分進帳，單場56分刷新T1聯盟紀錄；蔣淯安全場19分有11分集中在第四節，也是主場奪勝功臣。

獵鷹以外援德古拉28分、16籃板最佳，本土簡偉儒20分，今天壽星谷毛唯嘉也有15分演出，但逆轉仍差一步，吞下2連敗。

延伸閱讀

T1聯盟／官方幽默影片回擊歐尼爾 網友大讚：行銷有進步

在魔獸前狂砍51分 從天而降的新台灣人阿巴西

T1聯盟／魔獸霍華德首秀搶盡鋒頭 阿巴西51分成配角

中職／「台鋼三兄弟」 T1聯盟獵鷹德古拉為雄鷹開球

相關新聞

NBA／維金斯轟賽季新高36分 聯手柯瑞擊落火箭

先前面對火箭，勇士靠著湯普森（Klay Thompson）轟進10顆三分球獨拿41分的火力優勢，以7分之差取勝。 今天勇士回到主場迎戰火箭，湯普森因傷並未上陣，但維金斯（Andrew Wiggi

NBA／三分球質量大幅提升 維金斯：目標破4成命中率

在擁有柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩大超級射手的勇士陣中，沒想到創下同場兩人至少砍進8顆三分球的紀錄卻非由「浪花兄弟」攜手達成！ 維金斯（Andrew

NBA／西蒙斯飆生涯新高45分 拓荒者關鍵6罰力退爵士

前一次交手在主場以5分之差落敗的拓荒者，今天前往鹽湖城作客；儘管拓荒者在比賽中浪費掉一度領先15分的優勢，更在終場前1分鐘被歐林尼克（Kelly Olynyk）超前比分，但隨後西蒙斯（Anfernee

T1聯盟／愛禮狂轟破紀錄56分 英熊驚險退獵鷹

加入台啤英熊隊的第3場比賽，外援愛禮今天上半場就攻下28分，下半場再追加28分，單場56分打破前隊友阿巴西上季締造的單場...

T1聯盟／魔獸缺陣吞連敗 雲豹回主場拚止敗

NBA巨星「魔獸」霍華德因傷連續缺席2場客場賽事，桃園永豐雲豹隊都沒能迎接勝場，今天以109：130不敵T1聯盟衛冕軍高...

NBA／外媒傳湖人醞釀交易 可能爭取德羅展、佛西維奇

湖人近期在戴維斯（Anthony Davis）的強勢發揮下，三巨頭磨合狀態愈加出色，戰績大幅回春。但即便如此，仍有消息指出紫金軍團為求更上層樓，依然持續醞釀可能的交易補強。 《ESPN》記者洛威

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。