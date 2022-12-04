T1聯盟／魔獸缺陣吞連敗 雲豹回主場拚止敗

NBA巨星「魔獸」霍華德因傷連續缺席2場客場賽事，桃園永豐雲豹隊都沒能迎接勝場，今天以109：130不敵T1聯盟衛冕軍高雄全家海神隊，吞下3連敗，16日將回到主場力拚止敗，霍華德預期也將歸隊。

霍華德11月20日主場「背靠背」比賽中傷到膝蓋，雖無大礙但在醫生建議下休養兩周。今天他仍隨隊前往高雄巨蛋，首度「攻蛋」吸引海神主場破紀錄的12460人，線上轉播同時在線最高人數也達19909人，沒下場仍吸睛。

不過雲豹已經少了霍華德，今天主力中鋒戴維斯（Deyonta Davis）首節就吞下4次犯規，受犯規麻煩所困，團隊命中率也不佳，海神首節就取得40：25領先，優勢一路維持下以130：109快意奪勝，海神中鋒庫薩斯今天抓下19籃板後，個人T1聯盟累計籃板也突破500顆大關，達成特別里程碑。

雲豹客場接連吞敗，總教練劉嘉發說：「我們中間一度用本土球員進行壓迫，其實打得非常好，只是在防守端的協防出了些問題，給了對手很多投射機會。」劉嘉發認為，今天賽事球隊已拚盡全力，根據這幾場比賽，讓團隊找到問題，球季還很長，將會全力修正，並改進作戰方向。

威廉斯今天攻下37分、7籃板、7助攻，連續兩戰得分突破30分大關，但球隊都吞敗，他說：「作為一個隊伍，我們出現較多失誤，在防守端有很多需努力的地方，未來會針對此現象加倍努力，增進溝通並互相幫忙。」

雲豹下周休兵，16日回到主場對決台南台鋼獵鷹，霍華德預計可歸隊出戰。雲豹當周面臨3連戰考驗，17日客場對決新北中信特攻隊，18日回到主場再次接受海神挑戰。

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