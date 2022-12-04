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NBA／外媒傳湖人醞釀交易 可能爭取德羅展、佛西維奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
德羅展(右)和佛西維奇陷入交易傳聞。 路透社
德羅展(右)和佛西維奇陷入交易傳聞。 路透社

湖人近期在戴維斯（Anthony Davis）的強勢發揮下，三巨頭磨合狀態愈加出色，戰績大幅回春。但即便如此，仍有消息指出紫金軍團為求更上層樓，依然持續醞釀可能的交易補強。

《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）在節目中透露，他收到消息指出，湖人內部正在討論和公牛的交易可能性，希望可以拿到德羅展（DeMar DeRozan）和佛西維奇（Nikola Vucevic），籌碼則是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和兩個首輪選秀權。不過洛威也強調，即使公牛有興趣，湖人也不見得會啟動交易。

另一方面，知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）也有類似的看法，認為湖人可以找上開季戰績不佳的公牛，藉此去提升陣容強度。

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