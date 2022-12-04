NBA／維金斯精進投射能力 柯瑞：他一直努力尋求進步

開季以來一直維持穩定狀態的維金斯（Andrew Wiggins），甚至在外線火力上更是直接升級。在面對火箭一戰中，全場三分球10投8中，攻下賽季新高36分。賽後總教練柯爾（Steve Kerr）也對其表現大加讚賞。

「過去有幾場比賽我沒做好讓他去融入參與球隊進攻，有時在進攻端可能被忽略掉。他是很棒的球員，也是出色的進攻者，所以這場比賽我們盡可能讓他提早拿到球。他打得超有侵略性，他的投籃簡直不可思議。」柯爾說。

「他是我們陣中的2號持球手，他能利用自己的創造力和經驗去幫助到球隊，他是全明星加總冠軍成員，對我來說，能讓他去主導第一和第二陣容的銜接階段，我會很放心。」

柯瑞則表示他對於維金斯這樣的成績不會感到意外。「他付出大量努力在訓練上，努力成為一名水準之上的射手，今晚比賽就是他努力的成果。他一直不斷尋求進步，他現在更有自信了，有他在比賽會變得輕鬆許多，他是我們很重要的成員之一。」

Wardell Stephen Curry II pic.twitter.com/V1zU1q2cRt — Stephen Curry BR 🇧🇷 (@CurryBrazil) December 4, 2022

商品推薦