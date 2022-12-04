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NBA／三分球質量大幅提升 維金斯：目標破4成命中率

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯外線能力突飛猛進。 美聯社
維金斯外線能力突飛猛進。 美聯社

在擁有柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）兩大超級射手的勇士陣中，沒想到創下同場兩人至少砍進8顆三分球的紀錄卻非由「浪花兄弟」攜手達成！

維金斯（Andrew Wiggins）今天展現強勢火力，全場三分球10投8中，攻下賽季新高36分，而柯瑞（Stephen Curry）也是三分球17投8中獨拿30分10助攻。兩人成為聯盟史上第3對同場皆命中8顆三分球的搭檔，也是勇士隊史首對。

「我想要讓自己的三分命中率提升超過40%，這是我的目標。我認為一旦你的三分命中率超過4成，人們對你的看法就不同了。」維金斯談到自己的三分球表現。

今年賽季維金斯已經命中69顆三分球，場均命中數寫下生涯新高，三分球命中率更衝到將近45%，比這一季開打前的生涯三分命中率大幅成長，堪稱是「灣區魔力」。

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