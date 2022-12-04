NBA／西蒙斯飆生涯新高45分 拓荒者關鍵6罰力退爵士

前一次交手在主場以5分之差落敗的拓荒者，今天前往鹽湖城作客；儘管拓荒者在比賽中浪費掉一度領先15分的優勢，更在終場前1分鐘被歐林尼克（Kelly Olynyk）超前比分，但隨後西蒙斯（Anfernee Simons）和葛蘭特（Jerami Grant）把握6次關鍵罰球機會，加上克拉克森（Jordan Clarkson）的致命腳踢球違例，拓荒者在驚濤駭浪中以116比111完成復仇

里拉德（Damian Lillard）就是在之前和爵士交手中受傷退場，之後一路缺席至今，在這7場比賽中，拓荒者僅得到2勝，排名大幅下滑；至於爵士則是中止2連勝，排名暫居西區第8，領先拓荒者0.5場勝差。

命中重要罰球的西蒙斯，整場比賽狀態火燙，25投15中包括7顆三分球，狂飆45分4助攻2籃板2阻攻，創下生涯得分新高；葛蘭特形成另一箭頭，18投10中、14罰11中獨拿33分5助攻。諾基奇（Jusuf Nurkic）則有15分14籃板4助攻的雙十演出，瓦特佛（Trendon Watford）9分14籃板。

爵士先發5人得分均達雙位數，克拉克森獲得24分5籃板3助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）21分6籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）19分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）16分7籃板4助攻2抄截，歐林尼克15分9籃板6助攻。

Anfernee Simons dropped 4⃣5⃣ ‼️



🔥 45 PTS | 4 AST | 7 3PM | 55.4 FPTS#RipCity pic.twitter.com/cRgxTrBlWx — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 4, 2022

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